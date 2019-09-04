Общественники пытаются сэкономить деньги туристов

Столичным аэропортам предложили зафиксировать стоимость поездки на такси до города — письмо с такой инициативой Общероссийское объединение пассажиров отправило в департамент транспорта. По мнению активистов, цена поездки в город должна составить около 1,3 тыс. руб.. Таблички с этой информацией предлагается установить в здании аэровокзалов и на остановках около них.
По словам членов объединения, иностранцы, которые приезжают в Москву, часто переплачивают за услуги такси. В прошлом году группе туристов из Чили поездка в центр города обошлась в 50 тыс. руб. Если иностранцы будут знать, сколько должна стоить услуга, они смогут значительно сэкономить, считает гид Мария Дубровина: «Во время FIFA произошел случай, который заставил меня задуматься очень много тысяч раз. Приехали иностранцы из Перу, мы их предупреждали заранее, что, приезжая в Москву, вы либо заказываете трансфер, который мы делаем, либо самостоятельно добираетесь на такси, но, пожалуйста, используйте агрегаторы. По непонятным причинам они решили, видимо, пропустить это сообщение и взяли такси непосредственно в аэропорту. Доехали из Шереметьево до Тверской, где у них был отель, и в итоге это им стоило 40 тыс. руб. После этого случая мы уже пишем Caps Lock — услугу нужно заказывать через агрегаторы.
Зачастую иностранцы просто не понимают, сколько стоит такси в Москве.
Даже примерно не могут представить, потому что у нас валюта другая, в ней слишком много нулей. Поэтому введение фиксированного тарифа на поездки на такси поможет им разобраться, какая у нас ценовая политика на такси в городе, чтобы не было таких странных ситуаций».
При этом в аэропорту Шереметьево “Ъ FM” заявили, что стойки с ценами на такси в здании уже есть. В Домодедово такая информация размещена, в том числе, и на сайте, отметил руководитель пресс-службы аэропорта Александр Власов: «В аэровокзале созданы условия для того, чтобы пассажир мог комфортно заказать такси по фиксированному тарифу. Во-первых, все расценки опубликованы на сайте аэропорта, во-вторых, насколько я могу судить по публикации, речь идет именно об услугах нелегальных таксистов, которые предлагают завышенные тарифы. Между тем, в Домодедово действует система визуального оповещения, что не стоит заказывать у таких перевозчиков услуги. Кроме того, специальные стойки с фиксированными тарифами и автоматизированные терминалы, через которые также идет заказ такси по фиксированному тарифу, расположены в зонах, где пассажиры получают багаж. Эти зоны оборудованы автоматизированными турникетами, поэтому пройти туда посторонние лица, в том числе нелегальные таксисты, просто не могут».
Так как же должна работать инициатива? И позволит ли это пассажирам не переплачивать за такси из аэропорта? Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что цена, которая указывается на стендах, должна быть не рекомендованной, а фиксированной: «К нам приходят жалобы, что из аэропорта Шереметьево до центра города многие пассажиры едут за 17-20 тыс. руб. Это в основном иностранцы, которые приезжают в Москву и не знают расценки — не понимают вообще уровень цен.
Данная информация будет размещена как на официальном сайте аэропорта, так и непосредственно в аэропорту, на информационных стендах, на остановках общественного транспорта. Этот проект уже реализован в других аэропортах мира, и мы планируем сделать подобный проект сначала в воздушных гаванях Москвы, а потом уже в регионах. Это нужно для того, чтобы прекратить обман, чтобы люди понимали, что если стоимость поездки превышает рекомендуемую в 17-20 раз, значит, пассажира, скорее всего, обманывают, и стоит уже обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Конечно же, это будет благоприятно влиять на атмосферу в аэропорту: бомбилы со временем, если данный проект будет реализован, уйдут, как они ушли из других аэропортов мира».
В департаменте транспорта инициативу о так называемой «справедливой цене» на такси из аэропортов обещали рассмотреть.
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