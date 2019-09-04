Общественники пытаются сэкономить деньги туристов

Столичным аэропортам предложили зафиксировать стоимость поездки на такси до города — письмо с такой инициативой Общероссийское объединение пассажиров отправило в департамент транспорта. По мнению активистов, цена поездки в город должна составить около 1,3 тыс. руб.. Таблички с этой информацией предлагается установить в здании аэровокзалов и на остановках около них.

По словам членов объединения, иностранцы, которые приезжают в Москву, часто переплачивают за услуги такси. В прошлом году группе туристов из Чили поездка в центр города обошлась в 50 тыс. руб. Если иностранцы будут знать, сколько должна стоить услуга, они смогут значительно сэкономить, считает гид Мария Дубровина: «Во время FIFA произошел случай, который заставил меня задуматься очень много тысяч раз. Приехали иностранцы из Перу, мы их предупреждали заранее, что, приезжая в Москву, вы либо заказываете трансфер, который мы делаем, либо самостоятельно добираетесь на такси, но, пожалуйста, используйте агрегаторы. По непонятным причинам они решили, видимо, пропустить это сообщение и взяли такси непосредственно в аэропорту. Доехали из Шереметьево до Тверской, где у них был отель, и в итоге это им стоило 40 тыс. руб. После этого случая мы уже пишем Caps Lock — услугу нужно заказывать через агрегаторы.

Зачастую иностранцы просто не понимают, сколько стоит такси в Москве.

Даже примерно не могут представить, потому что у нас валюта другая, в ней слишком много нулей. Поэтому введение фиксированного тарифа на поездки на такси поможет им разобраться, какая у нас ценовая политика на такси в городе, чтобы не было таких странных ситуаций».

При этом в аэропорту Шереметьево “Ъ FM” заявили, что стойки с ценами на такси в здании уже есть. В Домодедово такая информация размещена, в том числе, и на сайте, отметил руководитель пресс-службы аэропорта Александр Власов: «В аэровокзале созданы условия для того, чтобы пассажир мог комфортно заказать такси по фиксированному тарифу. Во-первых, все расценки опубликованы на сайте аэропорта, во-вторых, насколько я могу судить по публикации, речь идет именно об услугах нелегальных таксистов, которые предлагают завышенные тарифы. Между тем, в Домодедово действует система визуального оповещения, что не стоит заказывать у таких перевозчиков услуги. Кроме того, специальные стойки с фиксированными тарифами и автоматизированные терминалы, через которые также идет заказ такси по фиксированному тарифу, расположены в зонах, где пассажиры получают багаж. Эти зоны оборудованы автоматизированными турникетами, поэтому пройти туда посторонние лица, в том числе нелегальные таксисты, просто не могут».

Так как же должна работать инициатива? И позволит ли это пассажирам не переплачивать за такси из аэропорта? Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что цена, которая указывается на стендах, должна быть не рекомендованной, а фиксированной: «К нам приходят жалобы, что из аэропорта Шереметьево до центра города многие пассажиры едут за 17-20 тыс. руб. Это в основном иностранцы, которые приезжают в Москву и не знают расценки — не понимают вообще уровень цен.

Мы предлагаем установить рекомендуемую цену, но никак не обязательную, на которую люди могут ориентироваться при бронировании своей поездки от аэропорта до центра города.

Данная информация будет размещена как на официальном сайте аэропорта, так и непосредственно в аэропорту, на информационных стендах, на остановках общественного транспорта. Этот проект уже реализован в других аэропортах мира, и мы планируем сделать подобный проект сначала в воздушных гаванях Москвы, а потом уже в регионах. Это нужно для того, чтобы прекратить обман, чтобы люди понимали, что если стоимость поездки превышает рекомендуемую в 17-20 раз, значит, пассажира, скорее всего, обманывают, и стоит уже обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Конечно же, это будет благоприятно влиять на атмосферу в аэропорту: бомбилы со временем, если данный проект будет реализован, уйдут, как они ушли из других аэропортов мира».

В департаменте транспорта инициативу о так называемой «справедливой цене» на такси из аэропортов обещали рассмотреть.

Анна Никитина