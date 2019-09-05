Адвокат разошелся с полицейскими в судах

Как стало известно “Ъ”, краснодарский адвокат Михаил Беньяш обратился в ЕСПЧ с жалобой на избиение при задержании полицейскими. Другого варианта добиться справедливости не осталось, заявил “Ъ” его защитник Александр Попков, поскольку «ни Следственный комитет, ни российские суды не хотят выяснить, как Михаил получил телесные повреждения при задержании в 2018 году». Ранее Следственный комитет (СК) РФ отказался расследовать заявление господина Беньяша об избиении полицейскими — зато по их жалобе против адвоката возбудили уголовное дело. В прениях по этому делу прокурор вчера предложил не наказывать подсудимого лишением свободы, а ограничиться штрафом в 40 тыс. руб.

В Краснодаре начались прения в процессе по делу адвоката Михаила Беньяша, который обвиняется в потасовке с полицейскими после его задержания в день несанкционированного митинга 9 сентября 2018 года. Прокурор Андрей Томчак, выступая в прениях, заявил, что считает доказанной вину Михаила Беньяша в нанесении легкого вреда здоровью полицейских. По мнению обвинителя, поведение подсудимого в суде свидетельствует, что Михаил Беньяш не раскаивается, но необходимости назначать наказание, связанное с изоляцией от общества, нет. Господин Томчак попросил суд ограничиться штрафом в сумме 40 тыс. руб. Подсудимый Михаил Беньяш, взявший слово сразу после прокурора, напомнил, что в его деле участвуют несколько адвокатов из разных регионов (для участия в прениях в суд пришли девять защитников), поскольку он защищает «не лично себя, а базовые принципы права и сам институт адвокатуры». Доводы обвинения господин Беньяш назвал смехотворными, напомнив, что оно строится на заявлениях двух сотрудников полиции.

О подаче в ЕСПЧ жалобы господина Беньяша на избиение полицейскими “Ъ” рассказал сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Александр Попков: «Мы решили обратиться в ЕСПЧ, поскольку исчерпали все средства правовой защиты на национальном уровне». Как ранее сообщал “Ъ”, Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Адвокат не участвовал в акции, но планировал оказывать юридическую помощь задержанным. Двое оперативников в штатском остановили адвоката на улице и затолкали в машину; его спутница, снимавшая происходящее на телефон, тоже была задержана. На следующий день состоялся суд, на который господина Беньяша доставили со свежими ссадинами на лице. Он рассказал, что оперативники вытащили его из машины и бросили лицом на асфальт, а затем уже в кабинете несколько раз ударили по лицу и угрожали изнасиловать. В свою очередь, полицейские заявили, что адвокат сам нанес себе телесные повреждения, бился головой о стекло автомобиля и пытался спровоцировать драку, укусил одного из них за руку, а второго ударил локтем в лицо. В итоге суд признал Михаила Беньяша виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначал 14 суток административного ареста. Через две недели адвоката задержали на выходе из ИВС — как оказалось, против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников полиции). Михаила Беньяша отправили в СИЗО, но через месяц освободили под залог, внесенный Адвокатской палатой Краснодарского края.

В жалобе в ЕСПЧ подробно перечислены все действия Михаила Беньяша, который пытался добиться возбуждения уголовного дела по факту избиения полицейскими.

Так, он провел два медицинских освидетельствования, которые подтвердили «ушибы, ссадины скуловой области, мягких тканей головы, конечностей», исключив возможность их образования при падении. Через два дня после задержания адвоката его представитель подал в следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело против сотрудников полиции. Проверка длилась месяц, причем следователь Олег Палеев не стал опрашивать Михаила Беньяша и в итоге отказал ему. На следующий день руководитель следственного отдела отменил это постановление из-за «преждевременности принятого решения». Еще через месяц, 11 ноября, тот же следователь снова отказался возбудить уголовное дело, отметив, что «к показаниям заявителя стоит относиться критически в связи с тем, что он тем самым пытается выстроить свою линию защиты по уголовному делу». 26 ноября отказ снова был отменен по причине «преждевременности» — на этот раз заместителем руководителя следственного отдела. 26 декабря следователь нашел новую причину для отказа — он сослался на показания тех самых полицейских, действия которых просил расследовать адвокат: они заявили, что «никто противоправных мер не применял». 29 декабря заместитель руководителя того же отдела вновь отменил постановление следователя из-за «преждевременности». Следователь Палеев подождал еще месяц, после чего 28 января 2019 года вновь отказался возбудить уголовное дело, снова сославшись на показания полицейских.

В феврале 2019 года представители Михаила Беньяша обратились в Ленинский районный суд Краснодара с жалобой на решение следователя. В том же месяце суд отказался принять жалобу к рассмотрению, сославшись на отсутствие сведений о сотрудниках полиции, которых адвокат обвинил в пытках. Это решение суда было обжаловано — адвокаты Михаила Беньяша указали, что в УПК РФ нет таких требований к жалобам. С этим доводом согласилась прокуратура, которая в июне попросила суд отменить решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его в силе.

В августе защита Михаила Беньяша подняла вопрос о пытках в суде по делу адвоката, но Ленинский районный суд отказался рассматривать материалы проверки действий полицейских, заявив, что у господина Беньяша «есть право добиваться их привлечения к ответственности вне судебного разбирательства».

«Как мы видим, Следственный комитет и российские суды не хотят выяснить, как Михаил Беньяш получил телесные повреждения при задержании полицейскими,— сказал “Ъ” адвокат Александр Попков.— Мы не можем их заставить выполнять свою работу, поэтому разбираться будет Европейский суд по правам человека».

Александр Черных; Анна Перова, Краснодар