Нижегородский «Роспромресурс» отказался поставить в Пермь катера на воздушной подушке

ООО «Судостроительная верфь “Роспромресурс”» (Нижний Новгород) отказалось или уклонилось от заключения контракта на поставку двух катеров на воздушной подушке для нужд государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Как сообщается на портале госзакупок, компания участвовала в конкурсе и запросила за свои услуги 9,9 млн руб.

По условиям технического задания, победителю аукциона необходимо было до 30 ноября поставить учреждению два катера на воздушных подушках. Начальная (максимальная) стоимость составляла 13,3 млн руб. Причина отказа от заключения контракта не уточняется. Добавим, что вторым участником конкурса также стала нижегородская компания ООО «Экспоцентрстрой НН». Она запросила за свои услуги 10 млн руб.

Анастасия Еремина