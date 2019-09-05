Михаил Шамолин: «В России биотехнологических комплексов такого масштаба, который мы планируем, пока нет»

Лесопромышленная группа Segezha Group (структурно ДЗО АФК «Система») построит в Сибири биотехнологический комплекс – целлюлозно-бумажный комбинат нового поколения.

Предприятие по глубокой переработке древесины для производства целлюлозы и широкого спектра других продуктов лесной отрасли планируется построить до 2024 года в Енисейском районе Красноярского края. Новый БТК займет порядка 100 гектаров на площадях действующего в регионе актива компании – Лесосибирского ЛДК № 1.

О новом проекте компании беседуем с ее президентом, председателем правления Михаилом Шамолиным:

– Практически все существующие в России целлюлозно-бумажные производства построены еще в годы СССР. Насколько сильно от них будет отличаться новый биотехнологический комплекс?

– Технологии шагнули далеко вперед. Современные целлюлозные производства принципиально отличаются от тех, что построены в советское время. Теперь производство целлюлозы основано на принципах безотходности и экологической безопасности. В Лесосибирске будем строить завод, что называется, с иголочки по новейшим технологиям, соответствующим самым жестким экологическим нормам: никаких выбросов дыма, никакого запаха, никакого шума. Образно говоря, это такой «космический корабль», который приземлится на красноярскую землю. Я собственными глазами видел аналогичный завод в Финляндии – производит поразительное впечатление. Специалисты сидят в рубке этого «космического корабля», окруженные экранами, следят за производственными процессами.

– То есть за образец Лесосибирского БТК будет взята финская модель?

– Да, в качестве образца мы берем целлюлозно-бумажное производство, в 2017 году запущенное в Ээнекоски. Это крупнейший инвестиционный проект за всю историю лесного сектора Финляндии (его стоимость – 1,2 млрд евро). Предприятие вырабатывает около 1,3 млн тонн целлюлозы и 250 тыс. тонн трехслойного картона. Производственные процессы в высокой степени автоматизированы и роботизированы. В России комплексов такого масштаба, который мы планируем, пока нет. Это будет первое современное целлюлозно-бумажное производство, построенное в нашей стране за последние 40 лет.

– Михаил Валерьевич, учитывая размеры производства, сколько человек будет работать на Лесосибирском БТК?

– Будет создано около 500 новых рабочих мест. Так как высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в целлюлозной индустрии, в Лесосибирске пока нет, будем привозить технологов, российских и иностранных экспертов на первое время, а в остальном – готовить и нанимать работников из Лесосибирска. У Segezha Group подписан договор по подготовке специалистов с Сибирским федеральным университетом, поэтому в решении кадрового вопроса я не вижу проблемы.

– Вопрос по сырью. Вы не опасаетесь, что новое ЦБП столкнется с сырьевыми трудностями?

– Нет. Сейчас вся заготовка, которая ведется в крае, распространяется в основном на так называемый пиловочник. Берется нижняя часть дерева, которую можно распилить, а верхняя часть – баланс – остается в лесу, потому что нет потребителей балансовой древесины. Ее накопилось достаточно много. В районе Лесосибирска заготавливается 18 млн кубических метров древесины в год. Соответственно, 15 остается балансом. То есть от той заготовки, которая уже ведется, осталось «подобрать» сырье с земли с минимальной себестоимостью.

– Какие инвестиции планирует Segezha Group в проект биотехнологического комплекса?

– Всего в течение двух с половиной лет будет инвестировано около 100 млрд руб. До конца 2019 года намечено прохождение государственной экспертизы проекта. Сейчас главная задача – согласовать проект с экологами и заручиться поддержкой лесосибирцев на общественных слушаниях. Надеемся, что горожане поддержат строительство завода. Я убежден, что для Лесосибирска этот проект крайне нужен: это миллиард долларов выручки, которая будет проходить через город, это налоги, новые рабочие места, развитие инфраструктуры. При том что экологического вреда не будет никакого. В специальных цехах устанавливается отдельная вентиляционная система, которая собирает не только газы, но и запахи и потом их дожигает. Строятся электрофильтры, очистные сооружения накрываются специальными крышками, устанавливается труба высотой 160 метров.

– Михаил Валерьевич, на какую дату назначено непосредственно начало строительства?

– Первый камень в строительство нового биотехнологического комплекса планируем заложить в 2020 году. В результате запуска БТК и Россия, и Красноярский край смогут занять первые места в ряду глобальных игроков на рынке целлюлозно-бумажной продукции. Этому во многом способствует наличие в крае качественного лесного ресурса, добываемого здесь с конкурентной в мировом масштабе себестоимостью.