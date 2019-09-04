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Нижний Новгород. Приволжье

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Семерых гостей Alfa future people задержали на станции в Большом Козине с наркотиками

За время проведения в Большом Козине фестиваля электронной музыки Alfa future people с 16 по 18 августа на железнодорожной станции были задержаны семь посетителей мероприятия с наркотиками в значительном и крупном размерах. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, уголовные дела возбуждены в отношении жителей Нижнего Новгорода, Москвы, Саранска, Ульяновская и Волгодонска по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ»).

Отмечается, что все задержанные приобретали вещества для личного употребления.

Анастасия Еремина


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