Белоруссия завершила подготовку к совместным военным учениям в Нижегородской области

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась сообщил о завершении подготовки республики к совместным с Россией военным учениям «Щит Союза 2019». Они пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне под Мулино в Нижегородской области.

«Мы выходим на завершающий этап (подготовки к проведению учений.– прим. ред.)»,– цитирует госагентство «Белта» господина Зася.

Напомним, «Щит Союза» (в Белоруссии – «Запад») проводится раз в два года с 2006 года поочередно в России и Белоруссии. В этом году со стороны республики в учениях примут участие более четырех тыс. военнослужащих, более 30 танков, 80 боевых бронемашин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, 15 самолетов и вертолетов. Со стороны России будут задействованы до восьми тыс. человек, около 200 танков, 360 бронированных машин, до 190 систем залпового огня, орудий и минометов и 55 боевых самолетов и вертолетов.

Добавим, что сейчас на полигоне в Мулине завершились тактико-специальные занятия гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащие провели боевые стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3 и Т-80. Участие принимали около двух тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.