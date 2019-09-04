На приобретение зданий и помещений для детсадов и школ Петербургу выделят 9,7 млрд рублей

Власти Петербурга заключат с Министерством просвещения РФ соглашение о предоставлении городу межбюджетного трансферта в размере 9 млрд 735 млн рублей. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ и направлены в 2019 году на приобретение зданий и помещений для детских садов и школ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, на эти деньги до конца текущего года у застройщиков в Петербурге будет приобретено не менее 24 детских садов и четыре общеобразовательных школы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что городские власти выделят бюджетные средства на приобретение помещения для яслей на Парашютной улице, расположенных в микрорайоне новой жилой застройки «Граффити».