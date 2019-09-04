Смольный выделит средства на приобретение дошкольного учреждения в Приморском районе

Власти Петербурга выделят бюджетные средства на приобретение помещения для яслей в Приморском районе города по адресу: Парашютная улица, д. 38, корп. 2, строение 1, помещения 14Н, 22Н. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Ясли расположены в микрорайоне новой жилой застройки «Граффити». Численность населения в этом комплексе в данный момент составляет 5,3 тыс. человек. После завершения строительства она превысит 8 тыс. жителей. Новое детское учреждение рассчитано на 50 воспитанников в возрасте от полутора до трех лет.

Объем выделяемых средств в администрации Петербурга не уточнили.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что врио главы города распорядился в максимально короткие сроки подготовить необходимую документацию для выкупа соцобъектов у застройщиков в кварталах новостроек. Средства на это предоставило федеральное правительство.

Также сообщалось, что в 2019 году в Петербурге построят 22 объекта социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств.