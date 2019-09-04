В Свердловской области задержаны подростки, планировавшие массовое убийство

В Свердловской области силовики задержали двух подростков, которые планировали устроить массовое убийство либо в школе №1, либо в Баранчинском электромеханическом техникуме в городе Кушва. По данным источников, знакомых с ситуацией, в их домах прошли обыски, молодых людей допрашивают. Основанием для задержания стала личная переписка подростков в соцсетях, в которой один из них обсуждал план нападения на школу, и оружие, которое, по его словам, приобрел летом в Магнитогорске.

Напомним, 16-летние молодые люди планировали массовое убийство 2 сентября по сценарию теракта в американской школе «Колумбайн» (произошел 20 апреля 1999 года). Они состояли в группах, посвященных бойне, познакомились в соцсетях. Силовикам удалось предотвратить теракт, по данным местных СМИ, в отношении подростков возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В школе №1 ситуацию не комментировали, в техникуме не ответили на звонки. Известно, что ситуацию обсуждали на совещании директоров школ Кушвы, где было принято решение установить турникеты в качестве предупредительных мер. В УФСБ по Свердловской области и региональном СКР также ситуацию не комментируют.

Подробнее о предотвращении теракта читайте в публикации “Ъ” «Подростки не добрались до школы и училища».

Дарья Соколова, Екатеринбург