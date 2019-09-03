Подростки не добрались до школы и училища На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Молодые люди познакомились в социальных сетях и состояли в группах, посвященных теракту в американской школе «Колумбайн». По данным местных СМИ, уже возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В региональных управлениях СКР и ФСБ ситуацию не прокомментировали.

Информацию о подготовке массового убийства, которое планировали совершить двое подростков, подтвердили источники в правоохранительных органах. По их данным, 16-летние подростки планировали организовать бойню либо в школе №1, либо в Баранчинском электромеханическом техникуме по сценарию теракта, совершенного 20 апреля 1999 года в американской школе «Колумбайн» и унесшего жизни 13 человек. В школе №1 отказались давать комментарии, в техникуме не отвечали на звонки.

По данным источников “Ъ”, ситуацию обсуждали на совещании директоров школ Кушвы и решили установить турникеты в учебных заведениях в качестве предупредительных мер.

По данным издания Znak.com, возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Источники издания сообщили, что молодые люди из неблагополучных семей познакомились в соцсетях и состояли в группах, посвященных бойне в «Колумбайне». Массовое убийство и взрывы подростки планировали устроить 2 сентября — «закрыть всех учащихся, расстрелять и взорвать». Однако силовые структуры оперативно среагировали и предотвратили теракт.

В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. В региональном СУ СКР не отвечали на звонки. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что «ему пока ничего не известно о ситуации».

Дарья Соколова, Екатеринбург