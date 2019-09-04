Браузер Firefox будет автоматически блокировать cookie файлы сторонних компаний

Американская компания Mozilla Foundation в своем блоге сообщила о выходе обновленной версия браузера Firefox. В ней по умолчанию блокируются отслеживающие файлы cookie и скрытый майнинг криптовалют. За это отвечает антитрекинговая система Enhanced Tracking Protection (ETP).

Тестировать новую технологию в компании начали в июне 2019 года, тогда к новой системе безопасности подключилось около 20% пользователей браузера. Сейчас компания хочет обезопасить 100% пользователей. Понять, что ETP работает, можно будет по специальному значку щита, который появится рядом с адресной строкой.

Это уже не первый раз, когда компания старается обезопасить пользователей: в марте нынешнего года Mozilla запустила бесплатный сервис Send, который позволяет обмениваться в зашифрованном виде файлами объемом до 2,5 ГБ.

Евгений Федуненко