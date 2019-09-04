СМИ: Samsung выпустит Galaxy Fold 6 сентября

Корейская компания Samsung выпустит смартфон с гибким экраном Galaxy Fold 6 сентября в Корее, сообщает Reuters со ссылкой на источники внутри компании. Стоимость устройства составит 2,4 млн вон (132,3 тыс. руб.).

Ранее Samsung столкнулась с проблемами с выпуском гнущегося смартфона Galaxy Fold на рынок, когда отправленные журналистам для рецензий версии смартфона начали быстро ломаться. Это побудило компанию перенести релиз проекта. Пример Samsung заставил отложить запуск гнущегося смартфона и Huawei.

Накануне, появилась информация, что Samsung работает над новым смартфоном, который будет сгибаться в компактную форму квадрата. Смартфон будет обладать 6,7-дюймовым дисплеем и будет складываться вовнутрь, как телефон-раскладушка. Запуск нового устройства будет зависеть от того, насколько хорошо Fold будет работать после выхода на рынок.

Евгений Федуненко