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Избирком Челябинской области обозначил планы по явке на губернаторских выборах

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас прогнозирует, что явка на выборах 8 сентября будет не ниже 42,48% от общей численности избирателей. Об этом он сообщил 4 сентября на встрече с журналистами.

«Мы рассчитываем на хороший результат. По явке у нас ориентиром являются выборы губернатора, которые были пять лет. Тогда явка составила 42,48%. Это ориентир совершенно реальный. Тем более, что экономическая ситуация не стала лучше, есть определенный запрос на смену власти. Может быть, явка будет выше»,– сообщил господин Обертас.

Напомним, 8 сентября жители Челябинской области будут выбирать губернатора. Помимо этого в 27 муниципалитетах пройдут выбора и довыборы депутатов и глав сельских поселений.

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