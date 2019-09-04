AGP – проектная компания, специально созданная в целях реализации договоренностей, достигнутых 18 августа 2007 года между правительствами Казахстана и Китая в соглашении о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Казахстан-Китай». Компанией были построены три нитки А, В, С магистрального газопровода общей протяженностью около 4 тыс. км и 14 современных компрессорных станций с общей пропускной способностью 55 млрд куб. м/год. За 11 лет по магистральному газопроводу в Китай было транспортировано более 280 млрд куб. м природного газа, а в южные регионы Казахстана – более 5 млрд куб. м природного газа. В том числе, на конец 2018 года в Китай уже было транспортировано 10 млрд куб. м казахстанского природного газа.

ТОО «Азиатский Газопровод» – совместная компания, созданная на равнодолевой основе. Участниками товарищества являются АО «КазТрансГаз» (РК) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (КНР).



Название – ТОО «Азиатский Газопровод»

Отрасль – газовая промышленность

Чистая прибыль (2018 год) – 211,4 млрд тенге

Адрес сайта – www.agp.com.kz

Начало

Компания поставила перед собой задачу модернизировать систему планирования и управления деятельностью. Такая необходимость назрела из-за разрозненности процессов и хранения данных в различных системах, никак не связанных между собой. В разных подразделениях компании наблюдалась разная степень зрелости процессов. Кроме того, значительный объем данных хранился в электронных таблицах, различных базах данных и не связанных между собой системах, что негативно сказывалось на времени и качестве формируемой отчетности.

Цель

Организация эффективного управления предприятием с учетом стратегии его развития, а также создание единой интегрированной платформы, охватывающей все бизнес-процессы предприятия и сочетающей в себе новейшие управленческие и информационные технологии.

Реализация

При формировании планов автоматизации AGP обратился за экспертной оценкой непосредственно в SAP Казахстан. На основании изучения потребностей AGP был разработан «Мастер-план программы комплексной автоматизации деятельности компании на базе ПО SAP», в который вошли следующие элементы: функциональная целевая архитектура решения, техническая целевая архитектура системы, план реализации услуг с финансовыми показателями и организационные аспекты внедрения интегрированной информационной системы.

В число KPI процесса внедрения новой системы включили снижение трудозатрат на составление управленческой отчетности на 20%, сокращение продолжительности сбора данных для создания отчетов на 50%, а также уменьшение операционных расходов на 10%.

Решения SAP

SAP ERP 6.0 (EHP 8): FI (включая FI-AA, FI-FM), CO, MM, PS

SAP HANA, Runtime edition for Applications & SAP BW

В настоящее время развертываются:

SAP Business Planning and Consolidation, version for SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA

Как стало

После внедрения решений SAP были унифицированы целевые бизнес-процессы, среди них – ведение бухгалтерии предприятия, управление бюджетом, отчетность, управление закупками и запасами, а также управление процессами капитального строительства.

Также была оптимизирована ролевая модель на основе концепции полномочий, выполнен переход на централизованную платформу на базе SAP HANA, формализованы процессы управления изменениями.

Компании также удалось значительно сократить сроки на формирование отчетности, которая после изменений улучшила качество работы подразделений и управляемость компанией. Это также позитивно повлияло на взаимодействия и коммуникации с внешним аудитом. Кроме того, настроены процессы обслуживания заявок пользователей (IT-сервисы и заявки на изменения), процессы управления собственными разработками.

Результат

После реализации инициативы улучшилась управляемость компанией за счет сокращения времени на получение информации о ее деятельности в режиме реального времени, реализации требований внешнего и внутреннего аудита. Повысилась информативность и структурированность данных. Улучшилось взаимодействие между департаментами компании за счет оптимизации бизнес-процессов в системе. Также это позволило компании сократить время выполнения операций по функциональным направлениям благодаря систематизации и оптимизации бизнес-процессов, а также уменьшить сроки на адаптацию новых пользователей.

Помимо этого, решения SAP помогли оператору газопровода улучшить собственный имидж перед инвесторами за счет оперативного предоставления отчетности. Так, до внедрения системы ежемесячная отчетность собиралась до 10-15 числа следующего месяца. Сейчас – до 1-2 числа.

Ключевые цифры