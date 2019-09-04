«Северсталь-Менеджмент» — единоличный исполнительный орган ПАО «Северсталь». Этими полномочиями «Северсталь-Менеджмент» была наделена 10 сентября 2014 года на общем собрании акционеров горнодобывающей и металлургической компании. ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

Название – ПАО «Северсталь»

Количество сотрудников – 50 тыс.

Отрасль – горнодобывающая и сталелитейная промышленность

Выручка (2018 год) – $8,58 млрд

Головной офис – Череповец, Россия

Адрес сайта – www.severstal.com

Начало

Для обеспечения дополнительного роста показателей «Северсталь» обновила свою стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами. Новое видение компании – стать лидером металлургии будущего и компанией первого выбора для клиентов, сотрудников и партнеров.

Для достижения этих целей были определены новые стратегические приоритеты, которые, как планируют в компании, помогут «Северстали» отличаться от конкурентов: превосходный клиентский опыт, лидерство по затратам и новые возможности.

В рамках приоритета «превосходный клиентский опыт» «Северсталь» намерена предложить клиентам уникальные предложения на всех своих целевых рынках. «Лидерство по затратам» предполагает достижение значительного преимущества по затратам в части производства основных продуктов по сравнению с конкурентами. В рамках стратегического приоритета «новые возможности» задача компании – получить доступ и успешно использовать передовые технологии и новые бизнес-модели, которые появляются на рынке.

Для решения одной из инициатив в рамках новой стратегии были использованы решения SAP. Речь идет о системе аттестации продукции.

Цель

Изменение культуры и подходов к аттестации продукции на переделах производства под конечного потребителя (клиента) и снижение количества претензий и внутренних потерь.

Реализация

Компанией была поставлена задача реформирования системы аттестации продукции, которая до внедрения решений от SAP полностью состояла из ручного труда. Руководство «Северсталь-Менеджмент» заложило ряд KPI, среди них – количество аттестованной продукции, скорость аттестации и показатели качества аттестации продукции (уровень недобраковки и перебраковки).

Решения SAP

SAP BRF+

SAP ABAP

SAP DATA SERVICES

SAP HANA

Как стало

После проведения реформы системы ручной труд сотрудников был почти полностью заменен на программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс аттестации продукции. Теперь 60-80% решений принимается автоматизировано с помощью системы аттестации, работающей на базе продуктов SAP.

Результат

Благодаря внедрению решений SAP компании удалось добиться изменения культуры производства и аттестации. Теперь этот процесс почти целиком выполняется в рамках единой системы без вмешательства человеческого фактора, что значительно сокращает риски возникновения ошибок, а также позволяет компании проводить аттестацию исходя из требований и ожиданий каждого клиента. Как следствие, количество претензий со стороны клиентов снизилось, а их лояльность, наоборот, повысилась. Это позволяет компании избежать ненужных убытков, а также удержать клиентов с высокомаржинальными продуктами.

Ключевые цифры