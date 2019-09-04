ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. «Полюс» обладает третьими по величине запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64,4 млн унций). Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

Начало

В компании отсутствовала возможность оперативного поиска кандидатов по заданным критериям и ведения истории взаимодействия с кандидатами, сохранение комментариев внутренних заказчиков. Проблема представляла наибольшую актуальность при поиске персонала на схожие позиции в разных компаниях группы, происходило дублирование расходов по поиску резюме и размещению вакансий на одни и те же позиции. Это же исключало возможность централизованно исследовать причины недокомплекта по вакансиям, размещенным в различных регионах.

Также в компании отсутствовала система организации и мониторинга обучения. При увеличении объемов подготовки персонала, высоком уровне текучести персонала, особенно на предприятиях с вахтовым методом работы, появлялись ошибки учета, увеличивался объем работы менеджеров по обучению.

Между тем в компании активно развиваются внутренние программы обучения в таких областях, как производственная эффективность, культура безопасности, лидерство, предотвращение травматизма, безопасное управление транспортными средствами, оказание первой помощи пострадавшим и др. Становится популярным дистанционный формат обучения для повышения охвата обученных, в том числе во время межвахтового отдыха. Это задает высокие требования к информационной системе, отвечающей за процессы подбора и развития персонала.

Цель

Внедрение автоматизированный системы управления подбором и развитием персонала с целью унифицировать функциональные процессы и предоставить современный удобный сервис.

Реализация

Был осуществлен выбор платформы для процессов по подбору и развитию персонала. В рамках проведения конкурса рассматривалось 4 IT-системы. По его итогам SAP SuccessFactors прошла квалификационный отбор, так как полностью удовлетворяет функциональным требованиям и является наиболее подходящей из всех платформ от заявившихся участников опроса рынка.

Это было первое «облачное» решение в компании, и топ-менеджмент интересовал результат внедрения, а рядовых потребителей – возможность получить доступ к среде развития и обучения, в том числе вне офиса.

Решения SAP

SAP SuccessFactors

Как стало

В результате внедрения SAP SuccessFactors группе удалось автоматизировать бизнес-процессы, связанные с подбором и обучением персонала. Если раньше компания полагалась на разрозненное ПО, вроде MS Excel и Outlook, то теперь появилось единое HR-окно, в котором можно получать информацию по своей команде и быть в курсе задач по подбору и обучению персонала. Кроме того, у «Полюса» появилась собственная платформа для дистанционного обучения.

Результат

Реализация бизнес-кейса позволила компании внедрить единые правила для всех географически распределенных бизнес-единиц, что означает возможность унификации бизнес-процессов подбора и развития персонала. Появилась система мониторинга для руководителей работ по созданной заявке на подбор персонала, а также возможность предоставления и хранения обратной связи по кандидатам. Также в распоряжении компании теперь есть и система мониторинга работ специалистов по подбору и обучению персонала. Создана единая база кандидатов, обучающих материалов и курсов.

Результатом внедрения решений SAP стало сокращение времени и расходов на поиск кандидатов, а также рост доли дистанционного обучения в составе обучающих мероприятий.

Изменился уровень зрелости HR-процессов. Повысилась осознанность руководителей в части работы со своей командой. В ходе работы с заявкой на подбор персонала руководители предоставляют обратную связь по кандидатам, в том числе топ-менеджмент компании.