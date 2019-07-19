Индия назвала условие закупки у России истребителей Су-57

Индия готова вернуться к вопросу покупки российского истребителя пятого поколения Су-57 после того, как «увидит его в деле», заявил в интервью газете «Красная звезда» главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа. Ожидается, что российские ВКС получат первую партию из 12 истребителей уже в этом году.

«Вопрос пока не рассмотрен. Когда он (истребитель.— “Ъ”) уже будет поставлен к вам на вооружение, только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать вопрос о его приобретении после того, как увидим его в деле и он будет предоставлен нам на рассмотрение, проведение оценки»,— пояснил маршал.

Индия предлагала купить истребители по $100 млн за единицу. В июле 2018 года появилась информация, что индийские официальные лица считают цену проекта слишком высокой, но готовы вернуться к нему, если условия распределения затрат пересмотрят. В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сказал, что РФ и Индия продолжают обсуждать Су-57 и «тема не закрыта».

О военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».