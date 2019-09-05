Даниилу Медведеву достался быстрый болгарин

В первом за девять лет полуфинале чемпионата Большого шлема с участием российского теннисиста соперником Даниила Медведева, одолевшего в четырех сетах швейцарца Станисласа Вавринку, будет болгарин Григор Димитров. Победителю итогового турнира 2017 года, занимающему на данный момент в мировом рейтинге лишь 78-е место, удалось впервые за карьеру в пяти партиях сломить сопротивление знаменитого Роджера Федерера. Фаворитом полуфинала US Open будет россиянин, которому, впрочем, до пятницы требуется как следует отдохнуть и подлечить травму левого бедра.

Своих полуфиналистов в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема Россия не имела целую вечность. Точнее, с тех пор как в 2010 году все там же, на US Open, Михаил Южный обыграл все того же Станисласа Вавринку. Тем не менее назвать нынешнюю победу Медведева сюрпризом, разумеется, нельзя, даже несмотря на жуткую усталость, которую он испытывает сейчас, после двадцать первого матча за последние пять недель. Все-таки в рейтинге россиянин перед стартом US Open стоял пятым, а 34-летний швейцарский ветеран — лишь 24-м. Удивительно другое — то, как был достигнут результат. Медведев сделал это с абсолютным хладнокровием, что, кстати, в конце концов не могла не оценить нью-йоркская публика, которая в первых геймах по привычке радовалась его двойным ошибкам.

Причину своей невозмутимости Медведев объяснил на пресс-конференции: ему просто было нечего терять, поскольку болело левое бедро. «Я на самом деле был близок к тому, чтобы сняться, и поэтому спокойно воспринимал ход матча. Лишь при счете 5:3 во втором сете почувствовал стресс»,— сказал полуфиналист US Open и добавил, что временами откровенно пытался перевести дух, чтобы не перегружать ногу, а решение во что бы то ни стало довести матч до конца было принято лишь после успешного завершения второй партии.

К этому надо добавить, что Вавринке теннис в исполнении Медведева очень неудобен. Швейцарец ведь неслучайно выигрывал все турниры Большого шлема, кроме травяного Wimbledon, где никогда не проходил дальше четвертьфинала. Вавринка не любит встречать мяч в низкой точке, а именно так получается, когда приходится отражать сильные плоские бэкхенды россиянина. Кроме того, Медведев удачно использовал весь свой тактический арсенал — укороченные удары, свечки. И даже у сетки, где еще несколько месяцев назад, как правило, чувствовал себя некомфортно, часто выглядел непробиваемым. В общем, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 за 2 часа 34 минуты — абсолютно закономерный итог.

Прогресс, которого добился россиянин с конца прошлого года, вызывает не меньшее восхищение, чем его выносливость, во многом объясняющаяся почти непробиваемой уверенностью в себе, наработанной в последние недели.

Но это, конечно, не является гарантией выхода в финал, хотя сегодня трудно отделаться от ощущения, что пока в Нью-Йорке Медведеву благоволит сама судьба. Сначала он получил сравнительно малоизвестных соперников в первом и втором кругах. В 1/8 финала ему достался не опасный грузин Николоз Басилашвили, а пробивавшийся через квалификацию немец Доминик Кепфер. Первую ракетку мира Новака Джоковича, который был травмирован, перед четвертьфиналом из борьбы вывел Станислас Вавринка. А теперь вот и Роджер Федерер неожиданно для всех, после семи подряд побед, одержанных за последние шесть лет над Григором Димитровым, впервые в жизни уступил болгарину в пяти партиях.

Вот это, конечно, была настоящая сенсация. Ведь болгарин на шести турнирах между Roland Garros и US Open выиграл лишь один матч и в рейтинге сейчас стоит лишь на 78-м месте, самом низком для себя за последние семь лет. Да и на прошлой неделе в Нью-Йорке Димитров вроде бы ничего выдающегося не совершил. В третий круг он вообще вышел без борьбы, после того как хорват Борна Чорич снялся из-за травмы. А в трех других матчах перед встречей с Федерером получал оппонентов ничем не выделяющихся, что, видимо, и помогло ему почувствовать свою игру.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом “Ъ” предположил, что Димитров успел прекрасно изучить Федерера во время частых совместных тренировок. К этому, наверное, стоит добавить, что после жутко обидного поражения от Джоковича в марафонском финале Wimbledon 38-летний швейцарец был вынужден взять затяжной отпуск и не имел возможности подготовиться к US Open по привычной для него программе. Так что 60 невынужденных ошибок, допущенных Федерером, как и его поражение за 3 часа 12 минут — 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6,— по сути, логичны. В пятой партии Димитров был гораздо свежее.

Прекрасная физическая форма болгарина — один из главных аргументов в его пользу перед началом полуфинала.

Он, между прочим, в числе немногих игроков, нередко демонстрирующих в обороне умение при необходимости садиться практически на полный шпагат.

«Димитров опасен своей быстротой и умением действовать неординарно,— считает Шамиль Тарпищев.— Техника у него классическая, примерно такая же, как у Вавринки. Но швейцарец более примитивен, в то время как импульсивный Димитров — в хорошем смысле авантюрист. Хотя Медведев способен создать болгарину проблемы низким отскоком мяча и игрой через середину корта, которая позволяет резать углы атаки соперника. Если Даниилу удастся избежать катаклизмов со здоровьем и выйти на корт в хорошем эмоциональном состоянии, я расцениваю его шансы выше. Но только ему необходимо точно подавать. Девять двойных ошибок в первом сете встречи с Вавринкой, которые я объясняю проблемами с бедром,— это все же многовато».

Даниил Медведев, в свою очередь, на пресс-конференции выразил свое уважение к Григору Димитрову, с которым они два года назад обменялись победами (болгарин был сильнее в Лондоне перед Wimbledon, а россиянин — в Вашингтоне). «Я видел отрывки его матчей в Нью-Йорке и знаю, что Григор показывает невероятный теннис. Все мы знаем, на что он способен»,— подчеркнул Медведев, который, впрочем, встречался с журналистами до начала второго четвертьфинала в верхней половине сетки и еще не знал, с кем ему предстоит играть дальше.

Ну и, конечно, россиянин, который в понедельник вне зависимости от итогов US Open впервые станет четвертой ракеткой мира и уже гарантировал себе выступление на итоговом турнире в Лондоне, не мог отрицать пользу двухдневного перерыва, образовавшегося у него благодаря расписанию. Ему затяжная пауза требуется сейчас гораздо больше, чем Димитрову.

Евгений Федяков