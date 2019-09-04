В Екатеринбурге изменят технологию проведения опроса горожан

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила изменения положения о порядке проведения опроса граждан. Решение было принято сегодня большинством голосов. Инициатива внесения поправок принадлежит администрации Екатеринбурга. Гордума рассмотрит проект изменений на заседании 10 сентября.

Мэрия предложила проводить опрос без предварительно составленного списка участников, что позволит избежать обработки персональных данных, не указывать паспортные данные в опросном листе и включать в него несколько вопросов, в том числе с альтернативными вариантами ответа. Помимо этого, опрашивать респондентов будут не по месту жительства, а в специальных пунктах.

«После принятия поправок не будет строгих параметров для определения формы опросного листа и методики проведения процедуры. При каждом конкретном опросе дума или комиссия по проведению опроса самостоятельно будет решать это»,— пояснил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров. По его словам, действующая редакция подходит только для проведения локальных опросов и «не применима к общегородским мероприятиям».

Председатель комиссии Алексей Вихарев отметил, что одобренные поправки не уточняют деталей опроса, в частности, количество участков голосования, способы исключения «каруселей», наличие наблюдателей и самого процесса проведения опроса. «Поправки, которые мы сегодня приняли, свидетельствуют о желании сделать саму процедуру опроса и принятия решений в городе более демократичной и прозрачной»,— заявил он, добавив, что ближайшим общегородским опросом будет выбор места строительства храма Святой Екатерины.

Подробнее о подготовке к опросу — в материале «Храму примеряют берега»

Анастасия Реутова