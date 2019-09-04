Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом

Британская полиция использует искусственный интеллект (ИИ) в расследовании преступлений — это помогает полицейским обрабатывать огромные массивы данных, на изучение которых у человека ушли бы месяцы. Тем не менее пока процесс все равно занимает слишком много времени: внедрение передовой технологии — удовольствие не из дешевых, а выделять деньги на расширение программы правительство пока не собирается.

В Скотленд-Ярде есть специальная лаборатория, в которой полицейские взламывают мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и даже мультимедийные системы автомобилей в надежде найти улики, которые помогли бы им раскрыть очередное дело. Ключом к разгадке может стать любое устройство, подключенное к интернету. Более 150 сотрудников ежедневно заняты изучением тысяч страниц цифрового текста и видеоматериалов, которые просматриваются покадрово. Такая работа очень дорого обходится бюджету. А ключевым фактором в этих поисках всегда остается время, которого зачастую оказывается недостаточно.

Только за последние два года два дела об изнасилованиях в Лондоне были закрыты просто потому, что ключевые улики в телефонах предполагаемых преступников были найдены слишком поздно, пишет Financial Times.

Стандартная процедура извлечения данных с мобильного устройства занимает от пяти до семи часов, и при этом процессе обязательно должен присутствовать офицер полиции. После этого начинается непосредственно поиск улик.

В одном из недавних дел об изнасиловании, которое в итоге развалилось из-за отсутствия доказательств, команде сотрудников Скотленд-Ярда было необходимо просмотреть около 70 тыс. сообщений подозреваемого в WhatsApp. Это заняло бы у офицера полиции 90 дней работы с девяти утра до пяти вечера. А если полиции нужно раскрыть дело о мошенничестве, то количество устройств, которые полицейским придется взломать и изучить, может насчитывать десятки.

Искусственный интеллект применяется полицией для поиска нужной информации среди тысяч документов. И он способен помочь раскрыть в отведенные сроки даже сложные коррупционные дела. Яркий тому пример — антикоррупционное расследование против Rolls-Royce Holdings Plc, которое проводило Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании.

ИИ, созданный разработчиками Ravn, помогал команде следователей SFO из семи человек.

Робот изучил 30 млн документов, просматривая по 600 тыс. различных файлов в день. На весь процесс у него ушло всего пять дней.

В ручном режиме эта работа заняла бы у следователей несколько месяцев.

Но и на пути повсеместного внедрения ИИ в работу полиции есть одна проблема — это очень дорого. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен повысить бюджет полиции, чтобы нанять еще 20 тыс. офицеров по всей стране. По словам врио главы лаборатории поиска цифровых улик Лауры Марджейсон-Смит, в нынешнем своем состоянии лаборатория из 160 сотрудников не сможет обслуживать нужды 28 тыс. полицейских. А об увеличении бюджета для лаборатории речи пока не идет.

Кирилл Сарханянц