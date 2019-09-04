Краснодарскому краю выделят 12 машин Скорой помощи и 70 школьных автобусов

Распоряжением правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева Краснодарскому краю в текущем году будет выделено 12 машин Скорой медицинской помощи. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, четыре автомобиля класса «В» для Кубани будут иметь полукапотную компановку с задним приводом, один полноприводный автомобиль класса «В» в стандартном исполнении, еще три машины класса «С» с задним приводом и четыре «скорых» класса «С» с полным приводом.

Сообщается, что задноприводные автомобили «скорой» класса «В» с задним приводом изготовлены на заводе «ГАЗ», с полным приводом – на заводе «ГАЗ» или «УАЗ», авто класса «С» с задним приводом – на заводе «ГАЗ», с полным приводом – на заводе «Форд Соллерс Елабуга». Кроме того, Краснодарскому краю решено выделить 70 школьных автобусов: шесть – вместимостью 10-12 человек; 10 – вместимостью 13-20 человек; 24 – вместимостью 21-24 человека и 30 – вместимостью 25-31 человек. Автобусы будут изготовлены на заводах «ГАЗ», «УАЗ», «Форд Соллерс Елабуга», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Дмитрий Михеенко