На развитие нижегородских круизных центров потребуется 14 млрд рублей из бюджета РФ

Проект Ростуризма по развитию круизных центров «Ока – Волга» в Нижегородской области потребует около 14 млрд руб. из федерального бюджета, по оценке главы региона Глеба Никитина. Средства необходимы для строительства круизных судов и профильной инфраструктуры.

Сейчас, по словам губернатора, суда круизного флота могут швартоваться только в пяти центрах из 14 в регионе, в остальные доступ имеют только автомобили. В рамках проекта планируется, во-первых, строительство и реконструкция причалов с подъездными дорогами и парковками, береговых укреплений. Во-вторых, развитие береговой инфраструктуры. «В-третьих, модернизация судов круизного и речного флота – льготный лизинг на приобретение и строительство круизных судов, в том числе теплоходов-колесников типа “Золотое кольцо”, “Сура”, лайнеров PV-300, возрождение речных экскурсий с использованием судна на подводных крыльях “Валдай 45Р”»,– рассказал господин Никитин ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

Напомним, создание кластера круизного туризма предусмотрено стратегией развития Нижегородской области до 2035 года. Как сообщалось в 2018 году, в районе аэропорта Стригино планируется построить причальную инфраструктуру и развивать круизный туризм.

Анастасия Еремина