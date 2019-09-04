Сечин рассказал о контакте с «Транснефтью» на фоне полемики о письме Шрёдера

«Роснефть» находится в контакте с «Транснефтью», несмотря на возобновление публичной полемики после загрязнения нефтепровода «Дружба», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Господин Сечин снова призвал «Транснефть» извиниться перед главой совета директоров «Роснефти» Герхардом Шрёдером.

Напомним, «Роснефть» оскорбили комментарии «Транснефти» о письме с предложениями по контролю качества нефти в системе, которое написал премьер-министру Дмитрию Медведеву господин Шрёдер. Кремль не стал вмешиваться в споры сторон.

«В контакте»,— заявил господин Сечин, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с «Транснефтью» (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, «работу надо проводить скоординированно, а не через прессу общаться».

«Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шрёдером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали»,— заявил господин Сечин.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «"Роснефть" требует извинений от "Транснефти"».