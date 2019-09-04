Экс-глава «Арзамаспассажиравтотранса» заплатит штраф за махинации с субсидиями

Арзамасский городской суд признал виновным бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Арзамаспассажиравтотранс» (МУП АПАТ) Игоря Кирпичева в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба путем обмана (ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 285 и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Его обязали уплатить судебный штраф.

Как сообщает нижегородское следственное управление СК РФ, Игорь Кирпичев в феврале 2018 года обязал подчиненных в два раза завысить данные о количестве проданных льготных проездных билетов и, соответственно, удвоить сумму выпадающих доходов. Эти данные были переданы в правительство для получения субсидии на возмещение таких доходов. Министерство транспорта Нижегородской области перечислило предприятию более 7 млн руб., часть из которых по указанию подсудимого тратилась на нужны АПАТ.

В ходе расследования Игорь Кирпичев признал вину, оказал следствию содействие и возместил причиненный ущерб. Производство по делу прекращено по решению суда. Сумма назначенного штрафа не уточняется.

Анастасия Еремина