Мужчины в Краснодаре чаще женщин страхуют свою жизнь

Краснодарские мужчины покупают полисы страхования жизни чаще женщин. На их долю приходится 54% договоров. При этом представители сильного пола предпочитают инвестиционное страхование жизни (58%), а женщины – накопительное (43%). К таким выводам пришли аналитики страховой компании «Росгосстрах-Жизнь» и банка «Открытие».

По мнению страховщиков, женщины чаще мужчин копят на определенную финансовую цель, как правило, для детей. Мужчины – для себя. «Мужчина хочет сам контролировать финансы и, при необходимости, самостоятельно определить сумму, необходимую, например, ребенку на обучение в вузе», – говорит директор Краснодарского филиала компании «Росгосстрах» Александр Казаков.

Средний страховой чек у мужчин в Краснодаре составляет 892 тыс. руб., у женщин –427 тыс. руб. Это, по мнению господина Казакова, связано и с тем, что представительницы прекрасного пола зарабатывают в нашей стране по статистике на 30% меньше мужчин.

Кроме того, женщины при страховании жизни предпочитают рубли (76% от всех полисов), мужчины – доллары и евро (в 3,5 раза чаще женщин).

Средний срок страхования у женщин – 14 лет, у мужчин – 15 лет. Средний возраст клиентов составляет 50 и 48 лет соответственно.

Дмитрий Михеенко