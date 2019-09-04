В Кировской области зафиксирован один из самых высоких уровней загрязнения почв

Минприроды РФ опубликовало проект доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Как следует из документа, в Кировской области 21,3% проб почв оказались загрязнены химическими веществами при норме в 5,05%. Это один из самых высоких показателей в стране.

Более высокий процент загрязненных почв зафиксирован только в Приморском крае (40,4% проб), Новгородской области (28,6%), Санкт-Петербурге (26,9%) и Мурманской области (23,4 %).

Кроме того, в Кирове в 2018 году зафиксировано одно из наибольших в России количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ – 31,2 тыс. т. Самые высокие показатели замечены в Норильске (1,8 млн т веществ), Новокузнецке (361,3 тыс. т) и Череповце (312,8 тыс. т)

Анастасия Еремина