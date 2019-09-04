Роскомнадзор оценил качество услуг мобильной связи в Казани

Роскомнадзор сравнил качество услуг четырех популярных мобильных операторов в столице Татарстана. Речь идет о «Билайне», МТС, «Мегафоне» и «Теле2». Исследование проводилось с 10 июля по 12 августа 2019 года с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic, говорится в сообщении ведомства.

Как показало исследование, по доле неуспешных попыток установления голосового соединения все операторы уложились в требования к граничным значениям (не более 5%). Наибольшую долю здесь показал «Мегафон» - 2,4%. «Билайн» занял второе место с 1,8%. Третьим оказался «Теле2» с 0,6%. На последнем месте расположился МТС с 0,4%. По доле обрывов соединений все операторы также в норме (не более 5%): у «Билайна» — 0,7%, у МТС – 0,3%, у «Мегафона» и «Теле2» - по 0,2%.

Лидером по доле недоставленных СМС стал «Мегафон» с 8,4%. На втором и третьем местах разместились МТС (7%) и «Теле2» (4,8%), соответственно. Последним оказался «Билайн» (1,8%). Среднее время доставки сообщений у «Теле2» составило 4 секунды, у «Мегафона» - 3,6 секунды, у МТС и «Билайна» - по 3,5 секунды.

Наибольшая средняя скорость передачи данных к абоненту зафиксирована в сетях «Мегафон» - 10,56 Мбит/сек. Далее идут МТС - 8,2 Мбит/сек, «Теле2» - 7,8 Мбит/сек., «Билайн» - 5,3 Мбит/сек. Доля неуспешных сессий по протоколу HTTP у «Билайна» составила 16,2%, у МТС – 13,7%, у «Мегафона» – 8,2%, у «Теле2» – 7,8%.

"Ъ-Казань"