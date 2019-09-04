Бывшего прокурора Пермского края освободили от наказания

Ленинский суд Перми признал виновным экс-прокурора Пермского края и руководителя управления Ростехнадзора Александра Кондалова виновным в превышении должностных полномочий.

Как установили следователи УФСБ и было доказано в суде, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах.

После возбуждения уголовного дела господин Кондалов уехал в Израиль. Суд над ним проходил заочно. Как сообщили "Ъ-Прикамье" в суде, господин Кондалов приговорен к штрафу в размере 80 тыс. руб. и освобожден от наказания в связи с амнистией.

Ранее Ленинский суд обратил в доход государства более 127 млн руб., которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела у родственников господина Кондалова. При этом изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн руб.

Александр Кондалов возглавлял управление Ростехнадзора с 2009 по 2017 год. До этого в течение почти десяти лет он занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края.