Бывшему чиновнику Ростехнадзора предъявили счет

Прокуратура Пермского края через суд добивается обращения в доход государства загородного дома и более 500 млн руб., принадлежащих бывшему руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александру Кондалову. Сейчас господин Кондалов является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и объявлен в международный розыск. Как считает надзорный орган, госслужащий не мог получить эти средства законным путем: его официальный доход за время работы руководителем управления был примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных денег. Иск к бывшему чиновнику, который, кстати, с 2000 по 2009 год возглавлял прокуратуру края, рассматривается в закрытом режиме.

Иск прокурора края к бывшему руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора и руководителю прокуратуры региона Александру Кондалову рассматривается в Ленинском райсуде Перми. По данным “Ъ”, в частности, надзорное ведомство требует обратить в доход государства более 500 млн руб., обнаруженных в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Александра Кондалова. Дело было возбуждено в марте 2017 года следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как считает следствие, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах.

Знакомые с ситуацией источники говорят, что в ходе обыска в рамках расследования было изъято 50 млн руб., принадлежащих Александру Кондалову, еще более 70 млн руб. было обнаружено в арендованной им банковской ячейке в одном из кредитных учреждений. Следствием эти средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. При этом собеседники “Ъ” утверждают, что на имя бывшего прокурора были открыты и банковские счета, на которых в общей сложности находилось около 400 млн руб.

Как считает прокуратура, эти деньги не могут быть законным доходом. В частности, по данным истца, официальный доход Александра Кондалова за весь период работы в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора составил примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных в ходе расследования средств. Управление Ростехнадзора он возглавлял с 2009 по 2017 годы. До этого в течение почти десяти лет господин Кондалов занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края. Как считает истец, исходя из его ежегодных отчетов о доходах он не мог получить законно сумму в размере более 500 млн руб.

Также в иске фигурирует и загородный дом в Добрянском районе, который принадлежит Александру Кондалову на праве собственности. По мнению прокуратуры, построить этот объект недвижимости на легальные доходы госслужащий не мог. Ранее выяснилось, что господину Кондалову принадлежит здание санатория-профилактория «Чайка» площадью 320,2 кв. м в Тольятти. 25 марта Ленинский райсуд удовлетворил заявление администрации городского округа Тольятти о взыскании с господина Кондалова платы за фактическое пользование участком под ним. В то же время собеседники “Ъ” не смогли сказать, фигурирует ли этот объект в иске прокуратуры.

Предварительное слушание по делу состоялось 18 июня этого года. В ходе него суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика о рассмотрении дела в закрытом режиме. Сам господин Кондалов на предварительное слушание и последующее заседание не явился. Весной 2017 года он ушел в отпуск, после чего уехал в Израиль. В итоге господин Кондалов был объявлен в розыск. Ранее сын Александра Кондалова говорил СМИ, что экс-чиновник не может вернуться из Израиля, так как у него маленькая пенсия, на которую невозможно купить авиабилет.

Дмитрий Астахов, Пермь