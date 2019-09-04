Бывшего директора ряда управляющих компаний Ижевска Рауфа Кутдузова признали банкротом

Арбитражный суд Удмуртии признал экс-директора ряда управляющих компаний Ижевска Рауфа Кутдузова банкротом. Соответствующая информация опубликована в системе «СПАРК». В отношении Кутдузова ввели процедуру реализации имущества сроком до 2 марта 2020 года. Финансовым управляющим утвердили члена Ассоциации «МСРО АУ» Виталия Николаева. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 14 ноября 2019 года.

Напомним, что в августе 2018 года ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), принадлежащее ПАО «Т Плюс», обратилось в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании бывшего директора и владельца группы компаний «Единая УК» Рауфа Кутдузова несостоятельным. Сумма требований составляла 97,87 млн руб. В совокупности компании Кутдузова должны за энергоресурсы не менее 400 млн руб. В конце 2018 года суд признал обоснованным заявление УКС о признании Рауфа Кутдузова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Компания включена третьей по очереди удовлетворения в реестре кредиторов.

Кроме того, в 2017 году Кутдузов был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом в 7,2 млн руб. В суде сторона обвинения доказала, что он платил чиновникам администрации Ижевска за непривлечение к ответственности ООО «Городская УК» (входит в ООО «ГК "Единая УК"»), которым руководит его сын Наиль, за различные нарушения при благоустройстве обслуживаемых управляющей компанией домов. Его признали виновным 15 июня 2018 года, однако Кутдузов вышел на свободу через 11 дней, так как в счет срока посчитали время, которое он провел в СИЗО — с 26 мая 2016 года по 15 июня 2017 года.