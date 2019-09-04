Адвокат сомневается в обмене заключенными между Россией и Украиной на этой неделе

Адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что не имеет информации о дате возможного обмена заключенными между Украиной и Россией. Он сомневается, что обмен состоится на этой неделе.

«Не знаю. Не уверен»,— заявил он в ответ на вопрос о том, когда может состояться обмен и возможен ли он на этой неделе.

Ранее сегодня сразу два дипломатических источника сообщили «Интерфаксу», что процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели. Другой диписточник подтвердил запланированный обмен на субботу, но отметил, что договоренности носят предварительный характер. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели»,— сказал собеседник агентства.

В начале недели источники “Ъ” сообщили, что при обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема. Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Как сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

О новом варианте обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».