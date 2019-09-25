Сегодня исполняется 80 лет президенту Ассоциации полярников, Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации Артуру Чилингарову

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Артур Николаевич, сердечно поздравляю Вас с юбилеем. В нашей стране и далеко за ее пределами Вы известны как один из самых маститых исследователей Арктики и Антарктики. Талантливый ученый, герой-полярник, Вы покорили немало высоких широт и океанских глубин. Ваши заслуги получили действительно всемирное признание и по праву отмечены многочисленными государственными наградами. Сегодня Вы по-прежнему в строю, ведете востребованную законотворческую, общественную работу, принимаете деятельное участие в реализации проектов по линии Русского географического общества. Отдаю должное Вашему профессионализму и личному мужеству. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в труде на благо Отечества.

Поздравление передает этнограф, историк, писатель, гуманист Жан Малори:

— Я посылаю свои теплые и дружественные поздравления этому великому полюсному провидцу, каким является парламентарий Артур Чилингаров. Для меня честь быть его другом. Все мои поздравления по случаю 80-й годовщины самого великого международного океанографа, который установил российский флаг на Северном полюсе на дне Северного Ледовитого океана. Мои пожелания всего наилучшего тому Институту Жана Малори — Артура Чилингарова, который мы создаем в Санкт-Петербурге, как продолжение начатого в Полярной академии.

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