Даниил Медведев выиграл на негативе

В четвертом круге Открытого чемпионата США Даниил Медведев в четырех партиях обыграл Доминика Кепфера из Германии. Это позволило 23-летнему россиянину впервые попасть в восьмерку сильнейших участников турнира Большого шлема и выйти на четвертое место по рейтинговым очкам, набранным в 2019 году. Теперь за место в полуфинале Медведев поспорит с чемпионом US Open 2016 года Станисласом Вавринкой. 34-летний швейцарец прошел первую ракетку мира Новака Джоковича, который из-за травмы плеча не смог завершить их матч.

У встречи Даниила Медведева с немцем Домиником Кепфером имелась предыстория. Заключалась она в том, что в пятницу по ходу матча третьего круга с испанцем Фелисиано Лопесом новоиспеченный пятый номер мирового рейтинга, в которого американцы в августе уже почти успели влюбиться, за какие-то минуты превратился для них в героя категорически отрицательного. Сделал это Медведев в прямом смысле своими руками. Сначала, не сумев скрыть раздражения, он грубо вырвал полотенце у болбоя, а затем показал болельщикам средний палец, что зафиксировала телекамера. Такого не прощает любая публика. Но Медведев назло ей смог победить, после чего по совокупности двух злостных нарушений теннисной дисциплины ему выписали $9 тыс. штрафа.

В воскресенье россиянин вернулся на корт имени Луиса Армстронга, вторую по значимости арену US Open. И окунулся в точно такую же негативную для него атмосферу. К тому же 118-я ракетка мира Кепфер, имевший самый низкий рейтинг из 16 участников 1/8 финала, оказался очень быстрым левшой, способным не только качественно разыгрывать мяч на задней линии, но и, например, закидывать за спину высокому Медведеву свечки, а также обводить его хлесткими бэкхендами. Когда немец взял первый сет и повел во втором — 2:0, мало кто мог предположить, что в матче близок перелом, но именно он и состоялся. В итоге — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) за 2 часа 32 минуты.

Во время блиц-интервью на корте россиянин рассказал, что перед началом матча его беспокоили бедро и плечо, в связи с чем пришлось принять большое количество обезболивающих. Ну и конечно, как и в пятницу, не обошлось без шутливого троллинга в адрес зрителей. «Вы опять болели против меня, и ваша энергия снова помогла мне победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч»,— обратился к ним дебютант четвертьфиналов турниров Большого шлема.

Кому-то может показаться, что россиянин играет на грани фола. Но если даже это так, то умение конвертировать чужие отрицательные эмоции в собственный положительный результат — очень важное качество для теннисиста. Именно оно позволило Новаку Джоковичу полтора месяца назад спасти великий и уже практически безнадежный финал Wimbledon против Роджера Федерера, когда швейцарца поддерживал практически весь Центральный корт. Конечно, нынешние успехи Даниила Медведева несопоставимы с достижениями знаменитого серба. Но тот тоже умеет провоцировать публику, используя это в своих целях.

Первый за карьеру выход в число восьми сильнейших участников турнира Большого шлема позволит Даниилу Медведеву подняться на четвертое место в классификации, учитывающей очки, набранные в нынешнем году. Впереди него там теперь лишь Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. А вот в главном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, подсчитывающемся по итогам 52 недель, россиянина пока опережает еще и австриец Доминик Тим. Чтобы обойти его, Медведеву требуется обыграть швейцарца Станисласа Вавринку.

Успех 34-летнего швейцарца, чемпиона US Open трехлетней давности, во встрече с самим Джоковичем, которая завершилась досрочно при счете 6:4, 7:5, 2:1, разумеется, следует расценивать как крупный сюрприз. Все-таки Вавринка сейчас находится в рейтинге лишь на 24-м месте и после выхода в четвертьфинал Roland Garros ни на одном из четырех турниров не выиграл хотя бы два матча подряд. Но тут следует иметь в виду, что серб еще в середине прошлой недели рассказывал о проблемах с левым плечом, которое его сейчас и подвело.

Несмотря на разницу в рейтинге, задача перед Медведевым стоит непростая. Свой единственный матч против Вавринки, проведенный в первом круге Wimbledon 2017 года, он выиграл. Однако не стоит забывать, что именно после того поражения швейцарец лег на операцию по поводу травмы левого колена. Сейчас же он находится в хорошей форме, проводит великолепный для себя турнир и наверняка ощущает себя более свежим, чем россиянин.

Евгений Федяков