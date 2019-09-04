Приставы к человеку

Служба судебных приставов добилась запрета на выезд за рубеж для предпринимателя, депутата горсовета Уфы Анатолия Горячева. Причиной стало возобновленное в отношении него в августе исполнительное производство — бизнесмен должен 96,5 млн руб. Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Задолженность тянется с 2014 года, когда предприниматель не рассчитался по кредитам Пробизнесбанка. Господин Горячев считает, что часть ответственности за непогашенный долг лежит на самом АСВ. Кредиторам будет трудно получить деньги с должника, считают эксперты. Единственной компании, где бизнесмен остается учредителем, грозит банкротство, а из других бизнесов он предусмотрительно вышел.

Как следует из базы службы судебных приставов, в отношении депутата горсовета Уфы, бизнесмена Анатолия Горячева возобновлено исполнительное производство на сумму 96,5 млн руб. Решение принято межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств регионального УФССП 13 августа.

Структурой, которой должен депутат, является Агентство по страхованию вкладов. Задолженность, по данным службы, тянется за бизнесменом с 2014 года, когда принадлежащее ему ООО «Промышленная компания “Лаворс”» не рассчиталось по кредитам московского Пробизнесбанка.

В 2014 году банк в Никулинском районном суде Москвы банк обязал выплатить долг как должника — ПК «Лаворс», так и его поручителей — самого господина Горячева, его делового партнера Андрея Шадренкина, компании «Рентсервис» (ликвидирована, принадлежала Никите Анищенко) и «Росвестойл» (принадлежала Ирине Горячевой и Анне Шадренкиной). В 2015 году ЦБ отозвал лицензию Пробизнесбанка, и право требований по долгам перешло к АСВ.

Первую попытку взыскать задолженность с ПК «Лаворс» приставы предприняли в апреле 2016 года. Однако уже в декабре того года исполнительное производство было прекращено, так как у должника не оказалось никакого имущества. Позже были предприняты еще две попытки взыскать долг, но оба раза они прекращались из-за неплатежеспособности компаний бизнесмена, поручителей и невозможности установить у них имущество и средства.

В 2017 году АСВ выставляло право требований задолженности ПК «Лаворс» на торги, оценив актив дешевле номинала, в 86,9 млн руб. Лот никого не заинтересовал.

В 2016 году ПК «Лаворс» едва не ликвидировалась: АСВ пришлось аннулировать решение ФНС о прекращении деятельности компании через арбитражный суд. Определяющим в суде стал аргумент о том, что предприятие Анатолия Горячева ликвидируется, зная о задолженности перед Пробизнесбанком.

С 2014 года господин Горячев постепенно выходил из участия в коммерческих организациях, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2014-2019 годах были ликвидированы четыре компании, где он владел от 12,5% до 30% уставного капитала: ООО «Предприятие по реализации нефтепродуктов» (операции с недвижимостью), ООО «Терра» (строительство), ООО «Агентство недвижимости “Мер-ка-ба“», ЗАО «Уфаагро» (выращивание овощей). Также бизнесмен вышел из участия в ООО «Межгорьенефтепродукт», где владел в разные годы до 51%, ООО «Межтранс» (50%, обе компании занимались оптовой торговлей топливом), ООО «Клиника будущего» (16,7%), ООО «Торговый дом Малайзия» (Санкт-Петербург, владел 15%). Большая часть этих компаний ликвидирована.

В настоящее время ПК «Лаворс» — единственное коммерческое предприятие с долей Анатолия Горячева. Однако и ему грозит банкротство: в июле заявление о признании ПК несостоятельной в арбитражный суд обратилось связанное с господином Горячевым ООО «Софтсистемс» Никиты Анищенко. Истец в суде заявил, что ПК «Лаворс» не расплатилась с ним по займу 2012 года. Сумму требований истец оценил в 2,5 млн руб.

Сам Анатолий Горячев — тоже неплатежеспособный. В своей ежегодной декларации о доходах, как сообщается на сайте горсовета, он указал, что дохода в 2018 году не имел, а все имущество — квартира, дом и земельный участок — находится у него лишь в пользовании. Официальный доход бизнесмена в 2017 году тоже был небольшим — 210 тыс. руб. Депутат объяснял журналистам свое безденежье тем, что в 2018 году ушел со всех руководящих должностей и находится на иждивении взрослых детей.

Анатолий Горячев вчера заявил „Ъ“, что считает претензии АСВ следствием неурегулированной ситуации при банкротстве Пробизнесбанка. В 2014 году ПК «Лаворс» заключила в Никулинском райсуде с банком мировое соглашение о реструктуризации этой задолженности на пять лет, отметил он. «Но когда началось банкротство банка, было не ясно, кому платить. В АСВ просили дать им время, в итоге никаких решений не приняли, а в 2016 году взяли исполнительный лист и обратились к приставам. За это время наш бизнес упал, другие банки кредиты не давали. Мы предложили АСВ забрать у нас в счет долга дебиторскую задолженность, наши партнеры предлагали земельные участки, но АСВ отказывалось,— отметил депутат.— Я эти деньги не украл. Была бы возможность — вернул бы давным-давно».

Предприниматель добавил, что его задолженность перед банком сложилась в 2012-2013 годах, когда «ряд партнеров ПК «Лаворс» в Омске, Тамбове, Челябинске и других городах не смогли оплатить стоимость поставленного топлива». «Они остались нам должны около 120 млн руб. В то время у нас были кредиты в 12 банках, мы закрыли долги во всех, кроме Пробизнесбанка», — сообщил он.

В АСВ вчера от комментариев воздержались.

В пресс-службе башкирского управления службы судебных приставов на запрос оперативно не ответили.

Адвокат Аскар Мингазетдинов полагает, что шансы взыскать средства с депутата невелики. «Рассчитывать на их возврат через процедуру банкротства должника или его компаний я бы не стал. Учитывая, что решение районного суда было принято в 2014 году, должник наверняка уже избавился от всех своих активов, а в ходе банкротства можно оспаривать сделки только за последние три года,— отмечает эксперт.— Более перспективным выглядит вариант воздействовать на должника репутационно — через то же самое банкротство».

Булат Баширов