О, врио, врио

Окончательные расходы на выборы главы Башкирии могут перевалить за 500 млн руб. Около 425 млн руб. на эти цели выделяет бюджет, в основном на оплату работы членов избирательных комиссий. Еще более 70 млн руб. намерены потратить кандидаты и выдвинувшие их политические партии. Расходы на избирательную кампанию врио главы региона Радия Хабирова, выдвинувшегося от «Единой России», уже перекрыли траты его предшественника Рустэма Хамитова в 2014 году. Кандидаты и Центризбирком Башкирии пока не раскрывают полные данные о спонсорах этих выборов. Эксперты отмечают, что установить конечных жертвователей иногда удается только с помощью расследований.

Центризбирком Башкирии опубликовал третий отчет о поступлениях и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы Башкирии. По состоянию на 26 августа в фонды всех восьми претендентов на этот пост поступил почти 71 млн руб. Около 80% этого бюджета приходится на избирательный фонд врио главы республики Радия Хабирова, баллотирующегося от партии «Единая Россия». В фонд господина Хабирова на дату отчета поступило 56 млн руб. Центризбирком раскрывает только одного спонсора избирательной кампании врио: ОАО «Туймазытехуглерод», принадлежащее директору предприятия Ахату Газизову. Компания перечислила кандидату 6 млн руб., или примерно 15% чистой прибыли общества за 2018 год. Еще 3 млн руб. штабу кандидата пришлось вернуть некоему спонсору, который указал не полные реквизиты. Потратил штаб врио главы на избирательную кампанию также самую значительную среди всех кандидатов сумму — 41,37 млн руб.

В «Единой России» сообщили, что основным источником финансирования кампании является сама партия, которая перечислила в фонд около 50 млн руб. У партии есть фонд поддержки, где аккумулируются средства спонсоров, сообщил глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он заявил, что в финальном отчете партия раскроет полные данные о спонсорах кампании Радия Хабирова.

В рублевом эквиваленте траты штаба Радия Хабирова уже выше, чем у его предшественника Рустэма Хамитова в 2014 году. Кампания единоросса тогда обошлась спонсорам «Единой России» в 42 млн руб.

Второй по величине избирательный фонд — у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева. Спонсоры перечислили в его поддержку около 3 млн руб. В предыдущем финансовом отчете кандидата сообщается, что около 1,5 млн руб. ему предоставила партия, а около 500 тыс. руб. внес он сам. Судя по отчету, господин Сухарев потратил больше, чем собрал в фонд — 3,1 млн руб. Заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов объясняет это тем, что в банковской отчетности пока не отразился возврат части денег, которые кандидат снимал на расходы. Превышение расходов над доходами избирательного фонда в пределах 5% допустимо, отметил представитель ЦИК. Участие в выборах президента Башкирии в 2014 году обошлось Ивану Сухареву дороже — в 4,8 млн руб.

В распоряжении штаба коммунистов, которые выдвинули на должность главы региона первого секретаря рескома КПРФ, депутата Курултая Юнира Кутлугужина, напротив, больше средств, чем в 2014 году. Они собрали в фонд 3 млн руб. (в 2014 году официальный бюджет кампании КПРФ составлял 2,4 млн руб.). 90% средств господину Кутлугужину перечислила партия, 10% — физлица. На конец августа штаб потратил на проведение кампании 2,5 млн руб., в том числе 2 млн руб. на агитацию. Кандидат заявил „Ъ“, что готов раскрыть полные сведения о спонсорах после выборов. «От общественности у нас секретов нет»,— отметил он.

2,67 млн руб. собрала на кампанию юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина, которая выдвинулась от партии «Яблоко». Основным спонсором ее штаба стало рекламное агентство «Медиа транс» предпринимательницы Валерии Красноперовой (размещает рекламу на транспорте). Спонсор выделил кандидату 2,5 млн руб., «Яблоко» — 120 тыс., еще 50 тыс. перечислило некое физлицо. Валерия Красноперова сообщила „Ъ“, что лично не знакома с кандидатом, но решила ее поддержать, так как давно уверена, что «главой Башкирии должна стать женщина». Зульфия Гайсина сообщила, что ждет дополнительного поступления в фонд средств на оплату работы наблюдателей.

Президент компании GTL Рафис Кадыров, баллотирующийся от партии «Патриоты России», собрал в фонд 2,1 млн руб. Бюджет полностью сформирован кандидатом, сообщил господин Кадыров. При этом, по его словам, основная часть расходов — 1,85 млн руб. — была связана со сбором подписей. На агитацию кандидат потратил всего около 200 тыс. руб.

Еще три кандидата — справоросс Юрий Игнатьев, владелец ООО «Башфото.ру» Владимир Кобзев (выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость) и директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш («Гражданская сила») сформировали фонды в размере 1,38 млн, 1,27 млн и 1,17 млн руб. соответственно. Господин Игнатьев сообщил, что после публикации отчета размер фонда вырос до 2 млн руб., из которых половину перечислила партия, вторую — физлица. Назвать спонсоров он отказался.

В фонд Владимира Кобзева также половину суммы перечислила партия, сообщил ее представитель Комил Сиразетдинов. Раскрыть структуру поступлений в фонд он также отказался.

Владимир Барабаш сообщил, что финансировал кампанию сам, в том числе опосредованно — через делового партнера. Около половины расходов кандидата ушла на оплату услуг юристов, отметил он.

Ранее в ЦИК Башкирии сообщали, что бюджетные затраты на организацию и проведение выборов составят около 425 млн руб.

Сопредседатель движения «Голос» Юрий Гурман отмечает, что закон обязывает раскрывать полную информацию о спонсорах избирательных кампаний. «Другое дело, что политическим партиям средства на эти цели поступают от спонсоров опосредованно, например, через партийные фонды. По закону эти фонды должны также публиковать и направлять в Минюст отчеты о том, от кого получили эти средства. К сожалению, они делают это не всегда, поэтому часто не удается установить конечных спонсоров избирательных кампаний»,— отмечает эксперт.

«Вопрос прозрачности формирования избирательных фондов действительно стоит очень остро,— отмечает член совета движения «Голос» Виталий Аверин.— Партийные фонды, которые финансируют кампании кандидатов, не раскрывают всю цепочку поступления средств. Докопаться до конечных жертвователей можно только с помощью расследований — экспертных, журналистских. То есть при желании можно сделать непрозрачной структуру формирования любого избирательного фонда. Избирательные комиссии за этим процессом следят в основном формально, а рвение проявляют только в отношении фондов оппозиционных кандидатов».

Влада Шипилова, Наталья Павлова