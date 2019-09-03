Российские комплексы ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

Комплексы противовоздушной ракетной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые были запущены террористами в сторону российской авиабазы Хмеймим, передают информагентства сообщение Минобороны РФ. В результате происшествия авиабаза не пострадала, пострадавших нет.

Инцидент произошел около 21:20 мск. Беспилотники приближались к базе с северо-западного направления. Сейчас Хмеймим работает в штатном режиме.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим уже несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация нанесли удары по зоне деэскалации Идлиб. 11 августа комплексы ПРО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили шесть ударных беспилотников, которые были запущены с северо-западного направления.

О ситуации в Сирии читайте в интервью спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева “Ъ”.