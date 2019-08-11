Уничтожены летевшие к авиабазе Хмеймим беспилотники боевиков

Комплексы противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили шесть ударных беспилотников, сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны РФ. По данным военного ведомства, базу с помощью БЛА пытались атаковать боевики.

Инцидент произошел около 20:10 мск. Аппараты приближались к аэродрому с северо-западного направления. Они были уничтожены на безопасных дистанциях.

Пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза функционирует в плановом режиме.

5 августа из района Идлибской зоны деэскалации боевики выпустили по авиабазе три реактивных снаряда. Они упали в населенном пункте Руайсэд Афиф. В результате пострадали четыре местных жителя.

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