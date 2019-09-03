«Трансаэро» требует 2 млрд рублей от «Ильюшин Финанс Ко»

«Трансаэро» подала два иска в Арбитражный суд Москвы к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Авиакомпания требует в сумме более 2 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иски к производству пока не приняты. Подробности претензий «Трансаэро» неизвестны. Ранее авиакомпания планировала требовать банкротства «Ильюшин Финанс Ко».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом в сентябре 2017 года. По данным суда, обязательства авиакомпании в 144 раза превышали стоимость активов.

«Ильюшин Финанс Ко» на 48,4% принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, на 21,4% — «ВЭБ Капиталу». На сайте организации утверждается, что это крупнейшая в России специализированная компания в сфере авиационного лизинга.

Сейчас ведутся разбирательства по поводу перераспределения международных маршрутов «Трансаэро». Utair просит ФАС проверить действия Росавиации, которые привели к тому, что заявки на доходные направления смогли подать только «Аэрофлот» и S7.

Подробнее о претензиях Utair читайте в материале “Ъ” «Utair разворачивает маршруты».