Интеграция платежных систем «Белкарт» и «Мир» планируется в начале 2020 года

Практическая интеграция белорусской и российской платежных систем «Белкарт» и «Мир» запланирована на начало 2020 года, также не исключается интеграция и до конца текущего года. Как сообщил «Интерфаксу» представитель «Белкарт», сейчас она проходит в тестовом режиме.

«Сейчас интеграция платежных систем начата в тестовом режиме. Планируется, что с начала 2020 года пользователи карточек "Белкарт" и "Мир" смогут на взаимной основе проводить операции в своих сетях»,— сказал собеседник агентства.

Платежные системы подписали договор о взаимодействии 11 февраля 2019 года. В рамках соглашения планируется выпуска карт «Белкарт» с чипом по технологиям НСПК, а также взаимном обслуживании карт в инфраструктуре банков — участников платежной системы сторон.

О регулировании работы платежных систем в России — в материале “Ъ”.