У финансистки прибавилась растрата

Как стало известно “Ъ”, Кузьминский райсуд Москвы арестовал бывшую и. о. председателя правления банка «Аскания траст» 60-летнюю Наталью Норимову, отбывающую срок за растрату 234 млн руб. из банка «Таурус». Финансистка, по данным следствия, входила в группировку, которая разорила несколько банков. Оказавшись первый раз под следствием, она заключила сделку с Генпрокуратурой, благодаря которой получила минимальный срок.

С ходатайством об аресте Натальи Норимовой в Кузьминский суд обратились следователи УМВД по Юго-Восточному округу. Они указали, что финансистка обвиняется в тяжком преступлении — в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а в этом году по приговору Тверского райсуда получила четырехлетний срок за аналогичное преступление, совершенное в банке «Таурус». Кузьминский райсуд отправил госпожу Норимову в СИЗО до 14 сентября, когда истекает срок следствия по этому делу, но в дальнейшем он, скорее всего, будет продлен.

По данным “Ъ”, расследование вряд ли займет много времени, поскольку полиция разбирается в обстоятельствах хищений с октября 2017 года.

Тогда в УМВД с заявлением о махинациях в банке «Аскания траст» обратился конкурсный управляющий от АСВ, выявивший выдачу заведомо невозвратных кредитов на сумму около 500 млн руб. Почти через год проверок полиция возбудила дело о растрате, не обнаружив при этом признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК), о которых говорили в АСВ.

Хищения совершались группой лиц, однако первым до нее добралась не полиция, а ФСБ и Следственный комитет, возбудивший свое дело о растрате. За хищения из «Тауруса» (их сумма превысила 2,4 млрд руб.) арестовали восемь человек, в том числе его предполагаемых теневых владельцев Агустина Моралеса-Эскомилью, Игоря Рича и Наталью Норимову. Госпоже Норимовой и Игорю Ричу, признавшим свою вину и заключившим досудебные соглашения о сотрудничестве с замгенпрокурора Виктором Гринем, приговоры были вынесены в особом порядке — за хищение 234 млн руб. они получили небольшие сроки и вскоре должны выступить свидетелями обвинения на основном процессе в Тверском райсуде, где обвиняемыми проходят господин Моралес-Эскомилья и еще несколько теневиков, не признающих свою вину. Их дело слушается в обычном порядке.

Следует отметить, что госпожа Норимова являлась фигурантом еще нескольких уголовных дел, которые то возбуждались, то прекращались по фактам махинаций в Вологдабанке, из которого в общей сложности пропало 1,3 млрд руб. Адвокат госпожи Норимовой лишь подтвердила “Ъ” ее новый арест, отказавшись обсуждать его подробности.

Алексей Соковнин