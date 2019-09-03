Конкурс на проект реконструкции заброшенных теплиц Таврического сада объявят до конца сентября

Лучший проект нового общественного пространства на территории бывших теплиц в Таврическом саду на Потемкинской улице будет определен с помощью открытого конкурса. Тендер будет объявлен до конца сентября этого года, сообщает пресс-служба Смольного.

Инвестор заключит с городскими властями концессионное соглашение и создаст многофункциональную зону для досуга жителей и гостей Петербурга на территории общей площадью 2,7 га. При этом планируется, что все представленные на конкурс проекты будут представлены на общественное обсуждение.

“Ъ-СПб” писал, что ранее заявки о готовности к участию в конкурсе проектов подали Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «ТатПроект» (структура холдинга Ginza Project). Стоимость проекта реконструкции заброшенных теплиц Таврического сада оценивается в сумму около 1,7 млрд рублей. Проект предполагается реализовать в 2025 году.