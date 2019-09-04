Алабяно-Балтийский тоннель ведет из Польши в Россию

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время в Россию вернется экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, заочно обвиняемый в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Проведя больше 20 месяцев в польской тюрьме, Андрей Черняков попросил отправить его на Родину, рассчитывая, что это зачтет Следственный комитет России (СКР), ведущий расследование.

В минувший понедельник Андрей Черняков, проконсультировавшись со своими польскими адвокатами, обратился с заявлением на имя министра юстиции—генпрокурора Польши Збигнева Зебро. В нем Андрей Черняков указал, что он уже 22 месяца содержится под стражей в Варшаве, вопрос с его передачей властям Германии, в которой экс-глава НПО «Космос» имеет вид на жительство, так и не был решен, поэтому, чтобы не затягивать дело об экстрадиции в Россию, бизнесмен заявляет о добровольном желании вернуться на родину.

Российский адвокат Андрея Чернякова Руслан Коблев подтвердил “Ъ”, что тот обращался в Минюст Польши, предположив, что заявление в ближайшее время будет удовлетворено и известного строителя отправят в Москву.

Бизнесмена, напомним, задержали в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, он рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую вынужден был бежать из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка (входит в группу ВТБ), обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые тут же начали налагаться обеспечительные меры. За то, что он выдал далеко не всю информацию, суд приговорил строителя к двум годам заключения заочно.

В прошлом году польские суды, удовлетворив запрос Генпрокуратуры России, решили выдать Андрея Чернякова по линии МВД. Под его отправкой на родину оставалось поставить подпись генпрокурору Зебро, однако в это время в Варшаву пришел еще один запрос — теперь от СКР.

Полиция обвиняет бизнесмена в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, он направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО перед банком превысили 30 млрд руб. Затем дело возбудили в следственном управлении СКР по Свердловской области — в нем речь шла о еще одном мошенничестве и невыплате зарплат в дочерних компаниях НПО (ст. 145.1 УК РФ), которые отправляли рабочих из Екатеринбурга в Москву. Сейчас все эти дела находятся в производстве СКР.

В случае экстрадиции Андрей Черняков может провести в российском СИЗО до суда не более полугода.

При этом защита полагает, что все его долги компенсировала строительная техника НПО, а также многочисленные объекты недвижимости, которые в итоге получил БМ-банк. По зарплатному же делу уже вышли сроки давности.

Учитывая добровольное возвращение, возраст, безупречное прошлое и 22 месяца, проведенных под арестом в Польше, даже в случае обвинительного приговора Андрей Черняков может отделаться небольшим сроком и вскоре после этого получить возможность на условно-досрочное освобождение.

Николай Сергеев