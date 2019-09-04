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В России надеются, что за льготным кредитом Монголии потянутся масштабные энергетические проекты

Фото: Reuters

Кредит-Батор

Россия предоставит Монголии 100 млрд руб. на энергетику и инфраструктуру

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Россия предлагает Монголии госкредит на 100 млрд руб. на энергетические и железнодорожные проекты. По информации “Ъ”, это способ поддержать предложение РФ по модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3, которое уступает по цене конкурирующей заявке Китая. На кону — не просто одна ТЭЦ, но системное вхождение в энергопроекты в стране, которая должна к 2030 году вчетверо увеличить объем генерации. Власти самой Монголии хотят использовать кредит в том числе на строительство железнодорожной ветки от месторождения Таван-Толгой до Зуумбаяна, а оттуда — до границы с Китаем.


«Мы выразили нашу заинтересованность использовать экспортный кредит правительства России в размере 100 млрд руб., о котором мы просили, на повышение уставного капитала АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД, на паритетных началах принадлежит РФ и Монголии.— “Ъ”), в сфере энергетического сотрудничества и строительства железнодорожной линии Зуунбаян—Ханги»,— заявил по итогам встречи с Владимиром Путиным президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Развитие УБЖД действительно вошло в фазу, когда рост грузопотока сдерживается необходимостью развития за счет серьезных инвестиций. Проблема с долгом компании перед властями Монголии по акцизам (см. “Ъ” от 19 июня) фактически урегулирована. По словам главы торгпредства РФ в Монголии Максима Васильева, принято решение о списании основной части долга в 100 млрд тугриков путем взаимозачета, на встрече вице-премьеров 2 сентября решено закрыть вопрос «в ближайшее время».

Но, по данным “Ъ”, поводом для предложения об экспортном кредите на льготных условиях стали вопросы «энергетической сферы».

Здесь, наряду с железной дорогой, РФ сосредоточила свои интересы в Монголии после продажи «Ростехом» 49% в полиметаллическом СП «Эрдэнэт» и «Монголросцветмете» в 2016 году.

Сегодня мощность электростанций Монголии лишь немногим превышает 1 ГВт. На фоне роста экономики потребности энергосистемы до 2030 года оцениваются в 4 ГВт, для их обеспечения необходима как модернизация старых ТЭЦ, так и строительство новых.

В расширении импорта электроэнергии из России Монголия не заинтересована — наоборот, намерена его снижать.

С точки зрения нового строительства страна делает упор на развитие зеленой энергетики в Гобийской зоне, потенциал которой оценивается в 4 ТВт по солнцу и в столько же по ветру. Конкурентом России в монгольской энергетике выступает Китай, готовый снижать цены.

После недавнего запуска турбины на Улан-Баторской ТЭЦ-4 на 123 МВт Россия планирует поучаствовать в реконструкции ТЭЦ-3 с увеличением мощности на 250 МВт. В конце мая предложения по модернизации ТЭЦ-3 представил президенту Монголии Уральский турбинный завод (входит в «Ротек», где 49% у группы «Ренова» Виктора Вексельберга). Но на проект претендует и Пекин.

«Идет борьба за модернизацию ТЭЦ-3, осталось определиться с ценой, а где цена — там китайские конкуренты,— говорит Максим Васильев.— В ходе визита вице-премьера Алексея Гордеева было решено, что стороны оперативно создадут ad hoc группу, куда войдут представители энергетических и финансовых ведомств обеих стран, которые просчитают эффективность российского предложения». Китай дает низкую цену модернизации ТЭС, но российская сторона настаивает, что у нее лучше оборудование. В ходе встречи господина Гордеева с его коллегой с монгольской стороны Улзийсайханы Энхтувшином 2 сентября было заявлено, что на сроке эксплуатации в десять лет оно превосходит по эффективности китайское, утверждает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом встречи. «Технико-коммерческое предложение согласовано, осталось уладить разногласия по цене,— говорит господин Васильев.— Мяч на стороне монголов: мы по-прежнему ждем от них конкретных предложений, имея в виду, что это прежде всего ТЭЦ-3 и развитие УБЖД».

Для России такое широкое сотрудничество с Монголией — оно касается энергетики, транспортной инфраструктуры, банковской системы и в целом социально-экономических интересов — означает, что Москва пытается расширить зоны своего влияния, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов:

«Интерес России в развитии и модернизации энергетических мощностей в соседнем государстве является стратегически важным, но есть и двойной подтекст — это и гарантированное участие в дальнейших модернизациях, и сопровождении работ на модернизируемых ныне ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, и уверенность, что у конкурирующего в этих вопросах Китая будет достойный соперник». Предоставление госкредитов, добавляет он,— долгосрочная инвестиция, которая может окупиться только за счет комплексного эффекта.

Галина Дудина, Наталья Скорлыгина


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