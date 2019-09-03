Медведев призвал не ограничиваться программой расселения аварийного жилья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание правительства на необходимость развития рынка жилья и предложил план дальнейших действий. «Ситуация на нем непростая, хотя она имеет тенденцию к тому, чтобы выравниваться»,— сказал он на совещании по расходам федерального бюджета в сфере ЖКХ и жилищного строительства.

Господин Медведев отметил, что сейчас действует программа по расселению аварийного жилья, однако «нужно использовать другие инструменты». По его словам, нужно поддерживать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды и помогать молодым семьям за счет льготной ипотеки.

Председатель правительства также добавил, что в бюджете должны закладываться средства на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также на развитие городской среды. «Не менее важны вопросы территориального планирования. Будем продолжать стимулировать регионы, чтобы те внимательнее относились к решению задач по созданию комфортной городской среды в малых городах»,— сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, в марте премьер-министр подписал документы о расселении аварийного жилья. По оценке правительства, к 2025 году нужно будет расселить более 530 тыс. человек и построить 9 млн кв. м жилья. Накануне Дмитрий Медведев пообещал продлить программу.

О расселении аварийного жилья в 2019–2021 годах — в материале “Ъ” «Аварийному жилью выписали субсидии».