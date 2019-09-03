В «Outlet Village Белая Дача» пройдет музыкальный фестиваль

7 сентября в «Outlet Village Белая Дача» пройдет фестиваль в честь закрытия летнего сезона. Откроет череду выступлений экспериментальная группа Sound of noise, чье звучание характеризуется сочетанием электронных и живых инструментов. Также свой сет отыграет группа «Со мною вот что», участники которой вдохновились советской музыкой 1960–1970-х и представили ее современное прочтение. Хедлайнером станет группа Zoloto, специализирующаяся на электронной музыке с мужским вокалом и нескучной лирикой.