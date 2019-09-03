В Самаре задержаны директор и учредитель фирмы-застройщика по подозрению в мошенничестве

В Самаре задержали директора и учредителя строительной фирмы по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители установили, что руководители организации привлекали денежные средства граждан для строительства жилого комплекса на 18-м километре Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники заключили с физическими и юридическими лицами более 100 договоров участия в долевом строительстве, однако на расчетные счета организации поступила только часть полученных средств. Впоследствии строительство жилых зданий было приостановлено из-за отсутствия финансирования. По предварительным данным, причиненный более чем 500 дольщикам ущерб превысил 95 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), продолжается его предварительное расследование.

Жилой комплекс «СК на Московском» внесен в список проблемных объектов Самарской области летом 2019 года. В Twitter создана страница инициативной группы обманутых дольщиков этого жилого комплекса. Несмотря на неоднократные обращения к региональному министерству строительства и губернатору Дмитрию Азарову, проблема этих людей не решается несколько лет.

Евгений Чернов