Культурное прощание

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников покидает свой пост. За 3,5 года работы в должности он запомнился несколькими громкими кадровыми скандалами. Тем не менее опрошенные „Ъ“ деятели культуры считают уход господина Решетникова с поста министра «большой культурной потерей».

Глава новосибирского министерства культуры Игорь Решетников написал заявление об увольнении, сообщил „Ъ“ информированный источник. Дозвониться господину Решетникову „Ъ“ на момент публикации не удалось, однако министр подтвердил это нескольким новосибирским СМИ. В свою очередь, руководитель департамента информационной политики областного правительства Сергей Нешумов рассказал, что министр пока что работает в своей должности, а распоряжения об увольнении губернатор Андрей Травников не подписал.

В 1985 году Игорь Решетников окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». Работал директором департамента по культуре и работе со СМИ в исполкоме МАСС «Сибирское соглашение». Был одним из разработчиков концептуальных положений по развитию сферы культуры в Сибири, организатором фестиваля для детей «Сибирский кот» и театрального фестиваля «Сибирский транзит». С 2010 года господин Решетников занимал пост заместителя министра культуры Новосибирской области, в 2013 году он возглавил проект «Дельфийский Новосибирск». В январе 2016 года был назначен министром культуры региона.

Игорь Решетников отличился кардинальными кадровыми решениями, из-за которых в Новосибирске возникали крупные скандалы. В сентябре 2016 года он уволил генерального директора Новосибирской филармонии Татьяну Людмилину. Господин Решетников обвинил ее в плохих отношениях с подчиненными. Экс-директор филармонии подала в суд на областное министерство культуры с требованием восстановить ее в должности, но проиграла.

Еще через два года, в ноябре 2018-го, главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый заявил о намерении министра уволить директора Елену Алябьеву, а вместо нее назначить бывшего депутата Виктора Старкова. Актеры театра негативно отреагировали на такую инициативу, они написали коллективное письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой не допустить смены руководства театра. Позже господин Решетников информацию об увольнении Елены Алябьевой опроверг, отметив, что «каких-либо кадровых решений по поводу должности директора театра не принято».

Последний скандал разгорелся в январе 2019 года, когда господин Решетников уволил директора дома культуры имени Октябрьской революции («Кобра») Надежду Лобанову. На этой должности она проработала 30 лет. В середине 2018 года во время проверки контрольно-ревизионное управление Новосибирской области обнаружило нецелевое использование бюджетных средств, неправомерное начисление премий и завышенную стоимость ремонта. Тогда в правительстве отметили, что речь в том числе идет и о конфликте интересов. По сведениям „Ъ“, ситуация была связана с трудоустройством в ДК дочери госпожи Лобановой. В итоге вместо нее на руководящую должность назначили Алексея Крыжановского, который до этого работал на телевидении и рассказывал зрителям о погоде и новостях.

Директор новосибирского музтеатра Леонид Кипнис уверен, что вне зависимости от того, кто стоит у власти, культура Новосибирска «движется поступательно». «Город представляет интерес и для зарубежной культуры. Масштабность новосибирских фестивалей велика. К нам приезжают знаковые фигуры, например, ведущие композиторы России. Они выбирают именно Новосибирск как площадку для демонстрации своего творчества»,— рассказал Леонид Кипнис.

Директор Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Марченко считает увольнение господина Решетникова «большой потерей для всей культуры». «Найти подобную замену крайне сложно. Все, что он мог, — делал, но не все от него зависело»,— сказал господин Марченко.

Юлия Сасевич