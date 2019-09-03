Липецкая полиция возбудила дело о покушении на мошенничество с деньгами топ-менеджмента «Свободного сокола»

СУ УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере с деньгами находящихся под следствием руководителей местного ООО «ЛТК "Свободный Сокол"» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Липецкой области, инициировавшая разбирательство. Там уточнили, что «факт совершения преступления» был выявлен «в ходе мониторинга средств массовой информации».

На одном из сайтов сотрудники надзорного ведомства обнаружили информацию о том, что «неустановленные лица, обладающие сведениями о расследуемом в отношении руководства ООО "ЛТК “Свободный Сокол" уголовном деле», под предлогом оказания обвиняемым незаконной помощи в освобождении от уголовной ответственности пытались завладеть принадлежащими им 200 млн руб. Прокуратура инициировала проведение доследственной проверки, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.

Напомним, управляющий директор и фактически бенефициар «Свободного сокола» Антон Бабуцидзе и гендиректор компании Игорь Ефремов обвиняются в умышленной неоплате поставок Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) в 2013-2015 годах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководство завода уклонилось от исполнения спорного договора с энергетиками, а когда ЛЭСК обратилась в суд, ответчики заявили о применении сроков исковой давности. В результате взыскать удалось 78,1 млн из 691,2 млн руб. После этого полиция возбудила уголовное дело. Летом оба топ-менеджера отпущены из-под домашнего ареста под залог в 3 млн руб. каждый.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Мария Старикова