В Анапе полностью погасили муниципальный долг

30 августа власти Анапы полностью погасили остаток муниципального долга в размере 43,5 млн руб. Кредит, как сообщили в администрации курорта, был рассчитан до конца 2021 года.

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг Анапы перед банком составлял 169 млн руб., к 1 января 2019 года он снизился до 87 млн руб. Деньги были изысканы в том числе благодаря мобилизации доходов, подворовым обходам по погашению имущественных платежей, а также исковой работе по арендной плате.

Сообщается, что досрочное погашение долга позволило муниципалитету сэкономить 13 млн руб. на процентах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 1 августа текущего года государственный долг Краснодарского края составлял 110,6 млрд руб. Объем долга по ценным бумагам составляет 20 млрд руб., государственные контракты с банками составляют 25 млрд руб., а бюджетные кредиты – 59,7 млрд руб.

Дмитрий Михеенко