Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Шорт-лист из шести номинантов, каждый из которых получит по £2,5 тыс., опубликован на сайте Букеровской премии (The Booker Prize). Победитель, которого объявят 14 октября 2019 года, получит £50 тыс.

В «короткий» список премии вошли:

Маргарет Этвуд (Канада) — «The Testaments»;

Люси Эллман (США/Великобритания) — «Ducks, Newburypor»;

Бернардин Эваристо (Великобритания) — «Girl, Woman, Other» ;

Чигози Обиома (Нигерия) — «An Orchestra of Minorities»;

Салман Рушди (Великобритания/Индия) — «Quichotte»;

Элиф Шафак (Великобритания/Турция) — «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World».

В 2018 году Букеровскую премию получила английская писательница Анна Бёрнс за книгу «Milkman». Пресса отмечала вневременной психологизм романа. На церемонии вручения писательница на вопрос о том, что она будет делать с премиальными £50 тыс., ответила: «Расплачусь с долгами, на остальное буду жить».

Подробнее о Букере-2018 читайте в публикации “Ъ” «Грустный "Молочник"».