Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Шорт-лист из шести номинантов, каждый из которых получит по £2,5 тыс., опубликован на сайте Букеровской премии (The Booker Prize). Победитель, которого объявят 14 октября 2019 года, получит £50 тыс.
В «короткий» список премии вошли:
В 2018 году Букеровскую премию получила английская писательница Анна Бёрнс за книгу «Milkman». Пресса отмечала вневременной психологизм романа. На церемонии вручения писательница на вопрос о том, что она будет делать с премиальными £50 тыс., ответила: «Расплачусь с долгами, на остальное буду жить».
Подробнее о Букере-2018 читайте в публикации “Ъ” «Грустный "Молочник"».
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